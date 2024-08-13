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併花旗消金周年！星展銀上半年獲利增2.7倍新高、躍第6大發卡行　

▲歡慶整併周年，星展銀行（台灣）總經理黃思翰藉由北高單車挑戰活動對第一線服務的分行員工表達感謝和敬意，展現深耕台灣承諾。（圖／星展銀行提供）
▲歡慶整併周年，星展銀行（台灣）總經理黃思翰藉由北高單車挑戰活動對第一線服務的分行員工表達感謝和敬意，展現深耕台灣承諾。（圖／星展銀行提供）

記者顏真真／台北報導

併購花旗銀行在台消費金融業務滿1年的星展銀行，受惠於營運規模擴大與整併綜效，今（2024）年上半年整體稅前盈餘達新台幣29.5億元，排除整併相關一次性的費用項目後，稅前盈餘則為新台幣37.8億元，年成長2.7倍 ，創下歷史新高，總發卡近330萬張躍升第6大發卡行，刷卡金額更年成長4倍。星展銀行（台灣）總經理黃思翰今（13）日強調，持續看好台灣市場潛力，並持續深耕高端財管市場，開發偏好數位且高消費力的新富階層，未來業務翻倍成長可期。

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黃思翰指出，星展在去年8月完成整併後，使台灣穩居星展集團第3大市場，進一步鞏固亞洲戰略布局，也推升在台整體稅前盈餘創下歷史新高，更因卓越的業務表現首度榮獲《歐元雜誌》「台灣最佳國際銀行」大獎。他也續看好台灣市場潛力，星展將善用數位優勢及亞洲區域連結經驗，協助有意加速東南亞布局的客戶拓展業務版圖，來發揮跨市場營運綜效，推動星展整體獲利再創新高。

星展銀行（台灣）消費金融處處長孫可基也提到，整併後消金的財管、信用卡、存放款3大業務引擎完備，持續發揮強勁綜效。截至今年6月為止，包括投資、保險和存款的資產管理規模突破新台幣1.1兆元，且放款規模亦達到新台幣4千億元。同時，在完成大規模換卡後星展躍升第6大發卡行，總發卡量近330萬張，刷卡金額更較去年同期成長4倍。他也宣布，下一階段，星展將持續深耕高端財管市場，打造全方位的創新金融解決方案，並積極開發偏好數位且高消費力的新富階層，未來業務翻倍成長可期。

▲星展銀行（台灣）總經理黃思翰率領同仁用5天時間騎行約470公里，象徵星展台灣跨越整併周年挑戰。（圖／星展銀行提供）
▲星展銀行（台灣）總經理黃思翰率領同仁用5天時間騎行約470公里，象徵星展台灣跨越整併周年挑戰。（圖／星展銀行提供）
受惠於整併，星展各業務成長動能強勁，今年1月至6月星展銀行在台灣的整體稅前盈餘為新台幣29.5億元，排除整併相關一次性的費用項目後，稅前盈餘則為新台幣37.8億元，放款規模及存款規模也分別突破新台幣7700億元和8100億元。預期下半年在更多新產品與服務的加持下，可望帶動星展的業務表現再攀高峰。

因應數位金融需求的增加，星展也致力打造與時俱進的金融解決方案。面對日益擴張的組織規模，持續投資於系統平台，2024年年初，星展集團更承諾挹注約新加坡幣8000萬（約新台幣19.2億元）提升技術與數位韌性。同時，星展導入人工智慧、機器學習等科技，對內優化工作效率、強化員工的數位賦能，對外則加速開發創新金融商品與服務，優化客戶體驗。

為因應各項業務高速發展，星展也不定期招募優秀人才，並將重啟儲備幹部計畫，並提供具競爭力的薪酬制度和多元化福利，並善用數位科技打造人才永續競爭力。

此外，今年適逢星展基金會創立10周年，星展集團承諾將投入新加坡幣10億（新台幣240億元）推動社會共融，希望能夠「照亮當下，點亮未來」，照顧弱勢族群的食物和住所等基本所需；同時結合金融本業推動普惠金融，增強社會面對環境挑戰的韌性，持續創造超越銀行的正向影響力。

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