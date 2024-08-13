併花旗消金周年！星展銀上半年獲利增2.7倍新高、躍第6大發卡行　

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星展銀行（台灣）消費金融處處長孫可基也提到，整併後消金的財管、信用卡、存放款3大業務引擎完備，持續發揮強勁綜效。截至今年6月為止，包括投資、保險和存款的資產管理規模突破新台幣1.1兆元，且放款規模亦達到新台幣4千億元。同時，在完成大規模換卡後星展躍升第6大發卡行，總發卡量近330萬張，刷卡金額更較去年同期成長4倍。他也宣布，下一階段，星展將持續深耕高端財管市場，打造全方位的創新金融解決方案，並積極開發偏好數位且高消費力的新富階層，未來業務翻倍成長可期。
受惠於整併，星展各業務成長動能強勁，今年1月至6月星展銀行在台灣的整體稅前盈餘為新台幣29.5億元，排除整併相關一次性的費用項目後，稅前盈餘則為新台幣37.8億元，放款規模及存款規模也分別突破新台幣7700億元和8100億元。預期下半年在更多新產品與服務的加持下，可望帶動星展的業務表現再攀高峰。
因應數位金融需求的增加，星展也致力打造與時俱進的金融解決方案。面對日益擴張的組織規模，持續投資於系統平台，2024年年初，星展集團更承諾挹注約新加坡幣8000萬（約新台幣19.2億元）提升技術與數位韌性。同時，星展導入人工智慧、機器學習等科技，對內優化工作效率、強化員工的數位賦能，對外則加速開發創新金融商品與服務，優化客戶體驗。
為因應各項業務高速發展，星展也不定期招募優秀人才，並將重啟儲備幹部計畫，並提供具競爭力的薪酬制度和多元化福利，並善用數位科技打造人才永續競爭力。
此外，今年適逢星展基金會創立10周年，星展集團承諾將投入新加坡幣10億（新台幣240億元）推動社會共融，希望能夠「照亮當下，點亮未來」，照顧弱勢族群的食物和住所等基本所需；同時結合金融本業推動普惠金融，增強社會面對環境挑戰的韌性，持續創造超越銀行的正向影響力。