基隆市政府東岸商場法律戰3連勝！NET聲請行政假處分遭駁回
基隆市政府守護市產法律戰再下一城！主富公司（NET）提出的「行政假處分」聲請，已遭台灣高等行政法院裁定（113年度全更字第一號）駁回，今日收到裁定正本。市府發言人呂謦煒表示，市府依法守護基隆市民的財產不被財團侵佔，法律相關訴訟迄今已三連勝，可見市府立場在法律上完全站得住腳，外界因東岸商場爭議所發起的政治動作毫無正當性。公道自在人心，市府將不畏外界壓力，繼續捍衛市民權益，相信會獲得絕大多數市民的認同。
記者余祥／台北報導
本案是主富公司因權利侵害事件聲請的假處分，主富公司認為市府剝奪主富對增建部分的所有權，也侵害商家經營權與員工工作權，因而將主張合法維護市產的市府告上法院。法院經審理近日宣布駁回主富公司聲請。
依據高等行政法院裁定內容，法院認為，以目前可以即時調查的事證，無法判斷聲請人（主富公司）於本案勝訴的可能性較高，所以需要審酌假處分的原因，以及後果間為利益衡量。此外，法院認定微風廣場於接手經營後，應該仍會以善良管理人的利益來維護商場，殊難想像會減損系爭建物的價值，所以聲請人沒有無法回復的急迫危險。
最後，主管機關（基隆市政府）依照促參法所為的決定，涉有高度的公益性。主富公司因假處分所獲得的利益，較諸市府之不利益或民眾購物以及停車等公益的影響，尚難認為有裁准主富聲請的必要，所以駁回其請求。