史努比狗狗嗨翻奧運撈金2.6億！「扮卡通人物逗孫」反差一幕曝光

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史努比狗狗在本屆奧運扮演舉足輕重的角色，在開幕儀式之前，他便擔任傳遞聖火最後一段接力的火炬手之一，當時他表示，「我將表現出最好的狀態、表現出最好的運動實力，還會面帶微笑舉起火炬」；不僅如此，他還受邀擔任美國NBC電視台的奧運特派記者，這次為了轉播奧運，他不僅常常被拍到穿著特別的應援造型，坐在觀眾席替選手加油，也摸透賽場上的細則規定，不過他的努力付出同樣得到回報，據了解，他這次光是擔任NBC特派記者，就得到超過800萬美元（約新台幣2.6億元）的高額報酬，其餘細項則不得而知。
奧運最後的閉幕典禮，史努比狗狗也沒有缺席，在好萊塢巨星湯姆克魯斯（Tom Cruise）從天而降，騎著重機和跳傘將奧運會旗交棒到洛杉磯之後。史努比狗狗也和樂團嗆辣紅椒（Red Hot Chili Peppers）、洛杉磯女歌手怪奇比莉（Billie Eilish）等人在沙灘接力開唱，為2028年洛杉磯奧運揭開序幕。
史努比狗狗拋下巨星光環 為7孫子女扮成卡通人物
史努比狗狗不只在工作上認真，平時照顧孫子時也是個酷阿公，和妻子育有4個孩子的他，現在已經有7個孫子孫女，平時他和孩子們的感情非常好，也都會參加孫字輩的生日派對，但因為每次他參加派對，總會有父母認出他並要求拍照，他為了不模糊焦點，於是當天都會扮成派對主題的「卡通人物」，且都會從頭待到尾，每次孩子們看到他都會非常開心，他也說「有這些孫子孫女愛我、欣賞我，是我當阿公最開心的事情。」
史努比狗狗不時也會在IG曬出和孫子孫女的互動，在這次奧運開始之前，他就曾PO出自己單膝跪地幫孫女繫鞋帶的照片，還說「這是阿公在奧運期間的職責。」每次他上節目提到孫子，也可以看到他臉上掩蓋不住的笑容。
史努比狗狗是誰？出道前曾染毒 創下多首破億神曲
史努比狗狗本名是小卡爾文·科多扎·布羅德斯（Calvin Cordozar Broadus, Jr.），據說是因為他小時候長得像卡通《史努比》裡面的主角，因此被父母取了「史努比狗狗」的綽號。而他在出道前曾是混幫派的不良少年，高中畢業後還因為持有大麻遭逮捕，因而遭判入獄3年，不過出獄後的他受到德瑞博士（Dr. Dre）的賞識，在1992年出道，剛推出《Doggystyle》就受到許多人歡迎，不過他在1993年又捲入謀殺案件當中，直到1996年法院才還他清白，在這之後仍不時會傳出他打架、吸毒的新聞當中，和近來含飴弄孫的形象差很多。
雖然史努比狗狗的爭議不少，不過他也確實擁有許多膾炙人口的歌曲，包括〈Young, Wild & Free〉、〈Drop It Like It's Hot〉、〈Beautiful 〉等曲，在YouTube擁有上億的觀看次數，其中和德瑞博士合作的歌曲〈The Next Episode〉更高達8.7億觀看數，相當驚人，他也是首位被葛萊美獎提名的饒舌歌手兼唱片製作人。
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