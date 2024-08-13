柯文哲「4字迴力鏢」打臉自己！黃揚明斷言1情況：假帳風波持續燒
民眾黨主席柯文哲總統大選政治獻金假帳爭議持續延燒，昨（12）日大動作召開記者會，指控是委任會計師端木正便宜行事擅自調節2000多萬帳款，遭端木正駁斥反擊。資深媒體人黃揚明指出，柯文哲過去常用「違反常識」批評人，但民眾黨昨天的記者會出現了這個問題，他預言，只要端木正不願背鍋，「假帳爭議」這把火就會繼續燒下去。
記者余祥／台北報導
民眾黨昨日針對假帳風暴召開記者會，定調近2000萬元的漏、誤報支出，是會計師端木正擅自調節漏報金額所致。而端木正則發聲明回應稱，「本所會計師提供之簽證服務，均依法令規定處理」；但黨團主任陳智菡回嗆端木正「誠實為上」。
黃揚明在臉書發文表示，柯文哲常在批評他人時稱「違反常識」，他曾說自己努力的目標，是「如何讓這個國家用常識可以理解」，然而，在昨天的記者會上，柯、民眾黨基本上都屬於「違反常識」、「常識無法理解」，也因此，當端木正不願意背鍋時，這把火就會繼續燒下去，至於會燒到什麼時候？則要看民眾黨有多少料可以燒。
柯文哲今早在住家外被記者堵訪，被問到對端木正聲明的看法時，柯文哲說，會找財務長和端木對質，隨後上車前往中央黨部，而到了黨部後再被問此事，更直接開嗆「叫律師告他就好了」。