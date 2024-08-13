69歲白冰冰突有感而發！嘆「生命倒數計時」 34字複雜心聲全說了
69歲的綜藝大姐白冰冰出道超過40年，至今仍活躍於螢光幕前。今年4月因從中視轉戰民視主持《超級冰冰Show》，意外搶了胡瓜的時段，引發合約糾紛。昨（12）日晚間白冰冰突然發文，感嘆「生命一直在倒數計時」，貼文掀起熱議。
記者許芷芸／綜合報導
白冰冰怎麼了？感性發34字曝心聲
69歲的白冰冰在演藝圈仍相當活躍，她時常在社群平台與粉絲分享生活。昨日晚間白冰冰突然PO出一張自己微笑看向遠方的照片，語重心長寫下：「人哪！感嘆老得太快，又聰明的太晚，生命也一直在倒數計時，而大多數人卻毫無知覺」，感性道出人生體悟。
貼文一出引發粉絲共鳴，紛紛留言直呼：「說得真好！超有同感」、「那就活在當下吧」、「年齡愈多，時間愈少，一天天流逝。」，其中也有不少人安慰她別想太多：「看冰冰姐還能那麼開心在舞台上 ，主持，説學逗唱，證明了妳還是年輕的。」
康康收視再超車 白冰冰感嘆發文
而先前白冰冰從中視轉戰民視主持《超級冰冰秀》，導致胡瓜因此退出該時段，出現合約雙胞爭議。後來中視找來康康接棒，節目收視衝上全國收視第一，引起討論。白冰冰後來也於臉書發文表示：「人一旦忙起來，就沒時間胡思亂想。」