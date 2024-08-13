中國外送員「集體抱團」示威抗議！要求保全道歉　更引發與警衝突

我是廣告 請繼續往下閱讀
雙方衝突發生後，消息瞬間在外送員之間的群組傳開，大批長期累積不滿情緒的外送員紛紛趕赴社區現場，要求阻撓外送員進入社區的保全道歉，從影片畫面中可以看到外送員們團團包圍社區大門，還高喊要求「道歉」。
截至12日晚上20時左右，涉事社區外頭依然聚集了不少騎手和圍觀群眾，有好心人發給還在現場抗議的騎士免費礦泉水，不過當地派出所員警在獲報後也立即趕赴現場，現場甚至出現數十名外送員與警方相互對峙引發衝突的場面，外送員更當著員警的面高唱起國歌。
警方則表示會對相關人員依法展開調查，後續將按照調查結果依法處理。
與此同時，中國社群媒體之間也出現「現場外賣外送員被集體封號、不能接單」的消息，有參與抗議的外送員發現自己帳號被封鎖，理由是「無故幹擾營運秩序行為」據平台規則：騎士發生組織、煽動或參與罷工靜坐等乾擾機關、企業、社會秩序的行為等會被處以限制接單的處罰。
對此，美團則澄清從未對外送員採取封鎖帳號、限制接單等負面措施。美團強調，已針對製造、散布謠言的帳號及幕後推手採取法律措施，同時也稱在衝突發生後，第一時間已經派遣專員到場協助解決衝突，包含替其向物業支付了圍欄維修費用，並稱對於本次衝突中外送員可能遭遇的不公正對待問題，美團將根據外送員的訴求提供各類相應援助。