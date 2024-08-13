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中國外送員「集體抱團」示威抗議！要求保全道歉　更引發與警衝突

▲中國杭州12日發生一起美團外送員因要向保安取回電動車鑰匙而下跪的事件，這令許多外送員不滿，並且聚集示威，要求物業職員道歉。事件引發激烈的外送員與警方的對峙與衝突。（圖／翻攝自X）
▲中國杭州12日發生一起美團外送員因要向保安取回電動車鑰匙而下跪的事件，這令許多外送員不滿，並且聚集示威，要求物業職員道歉。事件引發激烈的外送員與警方的對峙與衝突。（圖／翻攝自X）

國際中心楊智傑／綜合報導

中國杭州1名外送員週一（12）送餐期間，因為踩歪圍欄遭保全攔下並拔走電動車鑰匙，雙方發生衝突之際，外送員因擔心影響送餐時間直接在保全身旁下跪想取回鑰匙，事件引發外送員長期累積的不滿情緒且聚集示威，要求該名保全出面道歉，由於超過數十人聚集，當地甚至出動大批警力驅趕引發民警衝突，事件在中國社群媒體引發關注。

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綜合中國媒體《大河報》報導與社交平台X經常上傳中國社會事件的帳號「李老師不是你老師」等畫面顯示，杭州一名美團外送平台騎士在杭州一處社區送餐時，因不慎踩垮草坪圍欄，而遭社區保全將其機車鑰匙拔下，要求他在完成賠償前不准離開；外送員則因為擔心送餐延誤可能受到處罰，情急之下只好下跪頻頻求饒。

雙方衝突發生後，消息瞬間在外送員之間的群組傳開，大批長期累積不滿情緒的外送員紛紛趕赴社區現場，要求阻撓外送員進入社區的保全道歉，從影片畫面中可以看到外送員們團團包圍社區大門，還高喊要求「道歉」。

截至12日晚上20時左右，涉事社區外頭依然聚集了不少騎手和圍觀群眾，有好心人發給還在現場抗議的騎士免費礦泉水，不過當地派出所員警在獲報後也立即趕赴現場，現場甚至出現數十名外送員與警方相互對峙引發衝突的場面，外送員更當著員警的面高唱起國歌。

警方則表示會對相關人員依法展開調查，後續將按照調查結果依法處理。

▲杭州西湖警方發布警情通報，稱男性外賣員王某某因在送餐過程中將欄桿踩壞，被保全攔下，因擔心影響其他訂單遂下跪，引發人員聚集。目前對涉事人員依法展開調查，後續依法調查情況將依法處理。（圖／翻攝自Ｘ）
▲杭州西湖警方發布警情通報，稱男性外賣員王某某因在送餐過程中將欄桿踩壞，被保全攔下，因擔心影響其他訂單遂下跪，引發人員聚集。目前對涉事人員依法展開調查，後續依法調查情況將依法處理。（圖／翻攝自Ｘ）
與此同時，中國社群媒體之間也出現「現場外賣外送員被集體封號、不能接單」的消息，有參與抗議的外送員發現自己帳號被封鎖，理由是「無故幹擾營運秩序行為」據平台規則：騎士發生組織、煽動或參與罷工靜坐等乾擾機關、企業、社會秩序的行為等會被處以限制接單的處罰。

對此，美團則澄清從未對外送員採取封鎖帳號、限制接單等負面措施。美團強調，已針對製造、散布謠言的帳號及幕後推手採取法律措施，同時也稱在衝突發生後，第一時間已經派遣專員到場協助解決衝突，包含替其向物業支付了圍欄維修費用，並稱對於本次衝突中外送員可能遭遇的不公正對待問題，美團將根據外送員的訴求提供各類相應援助。

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