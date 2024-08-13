光電業者籲農地活化辦說明會　正反聲浪交鋒

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此舉引來地方上衍生出支持及反對的二方人士。反對派人士組成「芳苑鄉國有地拒光電護良田自救會」，主張要將這些農地留給地方青年們回鄉務農，並擔心建置光電系統會影響地方生態；支持人士則主張，彰化偏鄉青年人口外流嚴重，加上長期超抽地下水地層下陷嚴重，何不讓土地藉此休生養息，並讓這些長期務農且年歲已漸長的農民們，可藉此拿到一筆補償金。
台灣布萊富能源科技項目開發總監劉紀宏表示，公司將協助青農及有意願耕種農民申請多餘土地合法耕種及保留農保申請。此外，針對不願放棄的承租戶，或是土地上已有房舍、農畜舍、祖墳、教會或宮廟等信仰中心，都絕不遷動，完全尊重原承租農民意願。
劉紀宏說，公司將妥善補償及照顧原承租農民，農民棄租補償金220萬元/公頃，另加30萬元/公頃的獎勵金，故每公頃合計可領250萬元；並保留既有土丘大樹，美化景觀及降低對環境衝擊，設置10米隔離綠帶，廣植合適的本土原生樹種、設置人行步道，依地方需求安裝健康設施，打造優質的生活環境。本次鑫暘能源開發總面積約131.48公頃，但設備面積僅占60.2%；立泰開發面積95.6公頃，設備面積僅占70.60%。
劉紀宏指出，公司開說明會前，已陸續拜訪承租農民，以鑫暘能源基地來說，約有260多個承租戶，已拜訪約70%（餘30%找不到人），其中有51%贊成、17%反對，其餘32%沒有意見或是配合政府政策，因此舉辦公開說明會，讓關心地方發展的人士、農民、居民等自由參加，來了解公司的規劃及補償措施。
劉紀宏強調，此光電開發案，是配合國家政策，且只在政府列為第一、二級地下水管制區土地，不會浪費國家好的土地，更重要的是承租戶可自由選擇是否願意棄租，完全不強迫，還會協助有意願持續耕種的農民申請其他土地合法耕種。
彰化縣芳苑鄉產業促進會會長許富貴則表示，彰化芳苑、大城鄉是彰化的偏鄉，沒有產業支持年輕人除務農沒有其他工作機會，因此人口外流嚴重，加上長年超抽地下水，芳苑很多地方已被政府第一、二級地下水管制區土地，不利農業發展。近日，縣長王惠美針對已在中央躺四年的中科二林園區、二林精密機械園區的開發案，期盼配合中央積極發展AI產業，讓AI產業進駐二林精機園區，翻轉西南角偏鄉的經濟發展。
許富貴說，成立精密機械園區，地方的年輕人就有工作機會，不用再出外漂泊，而相關AI產業、精密製造業都需大量用電，透過光電開發商的財團實力來建置光電系統，可改善地方長期來的沉痾問題；加上光電系統只在土地表層設立基樁、架設光電板，對環境開發影響相對較低，開發商又保證使用自來水不抽地下水，試想何不藉由此機會，讓我們從祖父輩就居住的這片土地有機會可以休生養息20年，且年紀大已逐漸無力耕作的農民還有補償金，再運用綠能招商吸引產業進駐，創造就業機會，這不僅是多贏的方式，更可讓芳苑真正的繁榮起來。