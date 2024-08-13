中秋節最奢華月餅！新光三越這款「全球僅台灣限定」：單顆525元

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其中最奢華月餅，為來自法國精品甜品Pierre Herme首度製作的月餅禮盒「PIERRE HERMÉ法式精品中秋月餅禮盒 」，結合了傳統法式甜點的精髓和現代烘焙技術的創新，每盒售價2100元／四入，相當於單顆要價525元，全球僅台灣PIERRE HERMÉ門市買得到，一顆切成四小塊，相當於每吃一口都飆破100元。
不過，中秋節最熱銷的竟然不是月餅！新光三越根據去（2023）年中秋節禮品熱銷排行透露，中秋佳節銷售萬年冠軍「月餅」慘遭滑鐵爐，反而是日式餅乾禮盒奪得2023中秋節銷量冠軍的寶座。
「2023年中秋節禮品熱銷排行榜」
TOP1：資生堂PARLOUR 七巧餅乾20入
TOP2：香港半島酒店 主廚推薦奶黃月餅8入
TOP3：不二糕餅 蛋黃酥12入
TOP4：大稻埕 月賞禮盒（新光三越獨家）
新光三越表示2023年中秋節業績突破8千700萬元，其中日式糕餅品熱最熱銷，占比達21％，銷量冠軍由東京旅遊必訪夢幻甜點名店「資生堂PARLOUR 七巧餅乾20入」奪得，除了是首度登台引發搶購外，也觀察到近幾年年輕客群改選擇送餅乾禮盒替代傳統的糕餅。而去年熱銷榜單中的前三名也在今年重磅回歸，消費者可在8月14日起於新光三越全台15家分店、APP、超市禮品城及skm eats共五大渠道搶先預購！
除了引爆排隊熱潮的資生堂Parlour、法國精品甜點PIERRE HERMÉ外，新光三越也邀請台北五大老字號糕點舖與郭雪湖基金會，三方攜手推出跨界聯名禮盒，同時聯手陳泰榮、簡捷明、林泉等共八大米其林星級主廚／餐廳，推出最強星級月餅饗宴！此外金澤萬久、菓子工房あん庵、五條堂、菓子工房yamao等日本7大秋季超人氣伴手禮也首度登台、摩洛哥百年品牌夿萐咖啡 Bacha Coffee等人氣品牌亦推出中秋限定禮品。
此外，也貼心提醒消費者，新光三越《夏拼卡利HIGH》活動只到8/15（四），想要購入中秋禮品，同時又能賺進刷卡回饋，可要好好把握活動最後兩天的時間，趕快到百貨門市或是線上搶先為中秋節準備最完美的禮物和獨家美味！
此外，藝術愛好者注意了！大葉高島屋於8月12日至25日在5樓DOZO Market舉辦「瓷器藝品暨磁瑤工藝美學秋季聯展」，匯聚眾多珍品，其中包括享有「鶯歌故宮」美譽的「臺華窯」、以珍稀木梳起家的「漆飾結髮」、將工藝美學融入生活的「磁瑤」，以及來自日本的知名家飾品牌「綠頭鴨」，展出近百件精緻藝術品，值得收藏。
同時祭出APP會員專屬優惠，於8月16日至25日期間，全館單筆消費滿3千元可獲贈3百元電子券，當日於5樓DOZO Market單筆滿2萬元，另贈3百元券，滿10萬元再加贈5百元券，讓精品典藏入手更輕鬆。
加上中秋佳節即將到來，因應高端商務客群送禮需求，推出「中秋好券戀」購買大葉高島屋禮券滿額回饋優惠方案吸客，現金單筆滿10萬元贈禮券與購物金共2千元，回饋率2%，白金會員滿50萬元，回饋禮券與購物金共1萬4千元，回饋率高達 2.8%。