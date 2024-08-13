國道超速超貴！他驚見「掛假牌只罰10800」　眾搖頭：難怪會氾濫

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自去年6月底道路交通管理處罰條例新制上路後，將嚴重超速定義從超過速限60公里下調至40公里，並處新臺幣6,000元以上3萬6,000元以下罰鍰，還會吊扣該汽車牌照6個月。
這項政策上路後，各縣市嚴重超速案件都有明顯下降，桃園交通警察大隊就統計2024年上半年嚴重超速違規，嚴重超速案件共計取締汽、機車計有3,359件，較去年同期4,598件減少1,239件，下降26.9%。
不過「偽造號牌」在道路上遭警方查緝的案件數卻是大量提升，2024上半年，光是桃園查扣偽造車牌計有23件；去年同期僅13件，增加10件上升76.9%；台中市的增幅更是誇張，2023上半年才7件「偽造號牌」，但在2024上半年已經累積42件。且行駛在高速公路上被查到的偽造車牌數量也爆增，2023年全年有924輛，但2024光是1至5月，就有高達837輛被ETC揪出來。
民眾揪出法規漏洞！嚴重超速罰款比掛假牌貴
為何「偽造車牌」的亂象會大幅增加？就有PTT鄉民發現，在現行道交條例罰鍰上，「偽造號牌」罰款比超速還少，「掛假車牌有抓到才罰10800，但嚴重超速可罰到3萬6，那一開始買車就直接買假車牌才對啊，在國道開超過180被拍到，立馬省了25200元，而且拍越多、開越快、省越多。」
事實上，駕駛懸掛「偽造車牌」上路，依據道路交通管理處罰條例第12條，最高可處3,600至1萬800元罰鍰；此外還將觸犯刑法第212條「偽造特種文書罪」，最高處1年以下有期徒刑、拘役或處9000元以下罰金。
但一對比下來，使用真車牌上路發生嚴重超速，不但會收到罰單更有可能被扣牌，而懸掛偽造的假車牌，就算超速被照到駕駛也不怕，而且還要等到被警察攔停才會被抓到，被抓到了還只罰10800元及相對輕微的「偽造特種文書罪」。
因此論點曝光隨即引發一票網友共鳴，「假牌超速還查緝不到本人，還不一定會被抓」、「警察肉眼也分不出來，不太會被攔停」、「假車牌停路邊車格，還不用付錢，因為根本罰不到駕駛本人」、「近期假車牌真的變很多」、「翻好幾件判決書，都是拘役30天」、「一年以下一定易科罰金，難怪一堆人以身試法」，民眾紛紛希望相關單位能盡快修法，加重「偽造車牌」的刑責。