中國稱破獲千餘起台灣間諜案！國安部稱強調「反台獨」卻未提證據

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該篇文章提到中國的國安機關有力打擊間諜情報活動、有力懲治台獨分裂勢力，又稱對楊智淵等「台獨」頭目實施抓捕審查，創新了以涉嫌分裂國家罪追究「台獨分子」刑事責任的執法司法實踐，給予台獨分裂勢力迎頭痛擊和強力震懾。
然而除此之外對於相關案情的細節與內容卻並未對外公布，包含所謂「台灣間諜」的姓名、竊密地點與時間、案情細節等皆未公開；貼文也批評總統賴清德「台獨」立場更加激進冒險，公然背棄「一個中國原則」，蓄意破壞台海及地區和平穩定，警告嚴厲懲治「台獨」頑固分子的法治利劍已經出鞘，追隨「台獨末路戰車」者，只會化作「台獨」勢力以武謀獨的炮灰。
近期北京當局對於「打擊台獨」的動作頻頻，該篇貼文也特別提到，中央台辦、國台辦網站上線「依法懲治『台獨』頑固分子」專欄，於醒目位置逐一列出蘇貞昌、游錫堃、吳釗燮、蕭美琴等10名「台獨」頑固分子名單。
唯一被公開姓名的「台灣間諜」是現年34歲的楊智淵，他是首位遭中國政府以「分裂國家罪」起訴和逮捕的台灣人，曾創辦「台灣民族黨」推動台灣獨立，又曾代表「一邊一國行動黨」參選立委。
2019年，楊智淵接任台灣民族黨副主席，2022年2月赴中國福建省廈門市後即未返台，直到同年8月美國時任眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）訪台行程結束後，中國官媒央視新聞隨即公布楊智淵長期從事「台獨」分裂活動、涉嫌危害國家安全，被當局「刑事拘傳」審查消息；2023年4月，央視新聞再度報導稱，溫州市檢察院以涉嫌「分裂國家罪」批准逮捕楊智淵，並採取刑事起訴。