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中國稱破獲千餘起台灣間諜案！國安部稱強調「反台獨」卻未提證據

▲中國國家安全部周二（13日）透過微信公眾號，發文宣稱「連續破獲千餘起台灣間諜竊密案件」。（圖／翻攝自央視）
▲中國國家安全部周二（13日）透過微信公眾號，發文宣稱「連續破獲千餘起台灣間諜竊密案件」。（圖／翻攝自央視）

國際中心楊智傑／綜合報導

中國國家安全部周二（13日）透過微信公眾號，發文宣稱「連續破獲千餘起台灣間諜竊密案件」，表示已經「打掉一大批在中國布建的間諜情報網絡」，但該篇文章並未提及任何案情或破案時間等細節，唯一提到的是第一個在中國被起訴「分裂國家罪」的台灣公民楊智淵。

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這篇由中國國家安全部發表，標題為〈堅決打好涉台反分裂反間諜鬥爭〉的文章當中提到，中國國安機關「堅决履行黨中央賦予的神聖使命」，「對一切針對祖國大陸實施的情報竊密和滲透破壞活動予以嚴密防範、嚴厲打擊、嚴正懲戒」。

該篇文章提到中國的國安機關有力打擊間諜情報活動、有力懲治台獨分裂勢力，又稱對楊智淵等「台獨」頭目實施抓捕審查，創新了以涉嫌分裂國家罪追究「台獨分子」刑事責任的執法司法實踐，給予台獨分裂勢力迎頭痛擊和強力震懾。

然而除此之外對於相關案情的細節與內容卻並未對外公布，包含所謂「台灣間諜」的姓名、竊密地點與時間、案情細節等皆未公開；貼文也批評總統賴清德「台獨」立場更加激進冒險，公然背棄「一個中國原則」，蓄意破壞台海及地區和平穩定，警告嚴厲懲治「台獨」頑固分子的法治利劍已經出鞘，追隨「台獨末路戰車」者，只會化作「台獨」勢力以武謀獨的炮灰。

近期北京當局對於「打擊台獨」的動作頻頻，該篇貼文也特別提到，中央台辦、國台辦網站上線「依法懲治『台獨』頑固分子」專欄，於醒目位置逐一列出蘇貞昌、游錫堃、吳釗燮、蕭美琴等10名「台獨」頑固分子名單。

唯一被公開姓名的「台灣間諜」是現年34歲的楊智淵，他是首位遭中國政府以「分裂國家罪」起訴和逮捕的台灣人，曾創辦「台灣民族黨」推動台灣獨立，又曾代表「一邊一國行動黨」參選立委。

2019年，楊智淵接任台灣民族黨副主席，2022年2月赴中國福建省廈門市後即未返台，直到同年8月美國時任眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）訪台行程結束後，中國官媒央視新聞隨即公布楊智淵長期從事「台獨」分裂活動、涉嫌危害國家安全，被當局「刑事拘傳」審查消息；2023年4月，央視新聞再度報導稱，溫州市檢察院以涉嫌「分裂國家罪」批准逮捕楊智淵，並採取刑事起訴。

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