跟巴菲特一樣？全球上週遇股災　外媒爆黃仁勳事前出售逾百億股票

公股人事大搬風！新董總明正式上任　呂桔誠卸任台銀董座前曝心情

▲賴政府上任後首波公股金控、銀行人事異動確定，新任董事長及總經理也將於明（14）日正式走馬上任。（圖／記者顏真真攝）
▲賴政府上任後首波公股金控、銀行人事異動確定，新任董事長及總經理也將於明（14）日正式走馬上任。（圖／記者顏真真攝）

記者顏真真／台北報導

行政院已核定8大公股行庫高層人事案，新任董事長、總經理將於明（14）日正式上任。不過，未續留在公股的台灣銀行董事長呂桔誠，今日在卸任歡送會也透露，自2004年第一次奉派到台銀服務至今已20餘年，8年前是自己主動請纓回到台銀服務，主要是受熱切為國家做事的使命感驅使，加上對台銀有份特殊的情感。

我是廣告 請繼續往下閱讀
賴政府上台後，展開第一波8大公股金控、銀行董總人事異動，並強調年輕化及拔擢高階專業人才，尤其女性比例不小，而且董事長平均年紀由67.2歲降為65歲，總經理由62.4歲降為60.5歲，其中兆豐金及台灣金2大金控公股龍頭，分別由合庫金董事長董瑞斌及彰化銀行董事長凌忠嫄出任，兩人也同時兼任銀行董事長，而台灣金總經理由現任台灣銀行總經理施瑪莉升任，台灣銀行總經理由吳佳曉內升，兆豐銀總經理由黃永貞內升。

至於華南金控暨華南銀行董事長由第一金控總經理陳芬蘭轉任，也是華南金首位女性董事長；合庫金控董事長由總經理林衍茂升任，並兼任合庫銀行董事長，合庫金總經理由合庫銀行總經理蘇佐政轉任，合庫銀行總經理由彰銀副總經理王淑芬轉升任。

彰銀董事長由兆豐銀行總經理胡光華轉任；第一金控暨第一銀行董事長邱月琴續任，第一金總經理由副總經理方螢基內升；台灣中小企銀部分，董事長劉佩真續任，總經理由農業金庫總經理李國忠轉任。土地銀行董事長由總經理何英明內升，總經理由台灣中小企銀總經理張志堅轉任。

由於台灣銀行董事長呂桔誠將卸任，台銀今日也特別舉辦感恩歡送茶會。呂桔誠也回顧自2004年第一次奉派到台銀服務迄今已20餘年，從這一任2016年起算也有8年光景，他更透露，當時再次加入政府團隊時，即毅然主動請纓回到台銀服務，主要是受熱切為國家做事的使命感驅使，加上對台銀有份特殊的情感。

他更表示，這段時間能夠與優秀同仁攜手同心，一步一腳印，質樸打拼，創新突破，走正確的路，以實際行動締造卓越的經營績效，並傳遞更多溫暖正能量，厚實台銀成為政府的支柱、產業的靠山，發揮穩定金融發展的堅實力量，他個人深感榮幸。

▲台灣銀行董事長呂桔誠（右5）在今13）日歡送茶會中與金控及銀行高階主管合影留念。 （圖／台灣銀行提供）
▲台灣銀行董事長呂桔誠（右5）在今13）日歡送茶會中與金控及銀行高階主管合影留念。 （圖／台灣銀行提供）
為感謝呂桔誠8年來的領導，台灣銀行同仁也特別致贈呂桔誠任內所催生的吉祥物「BUBI」，圓弧靈動形像台灣，展現圓融及包容的本質，象徵金融業轉動社會經濟富足豐盛與台銀人的無限潛能，也記錄著呂桔誠期勉同仁持續以堅毅、強韌、智慧、沉穩的態度承先啟後，再創佳績。

台灣也換得到了！日圓新版紙鈔4家公股銀行今同步到貨

新青安貸款疑遭濫用！財政部喊開鍘：公股行庫速查「轉租人頭戶」

新青安貸款新規「每人限貸一次」　財政部：督導公股銀行檢視機制

新青安成炒房幫兇？財部要嚴查人頭戶轉租　公股行庫打算這樣防堵

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀
我是廣告 請繼續往下閱讀
美國大選