公股人事大搬風！新董總明正式上任　呂桔誠卸任台銀董座前曝心情

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至於華南金控暨華南銀行董事長由第一金控總經理陳芬蘭轉任，也是華南金首位女性董事長；合庫金控董事長由總經理林衍茂升任，並兼任合庫銀行董事長，合庫金總經理由合庫銀行總經理蘇佐政轉任，合庫銀行總經理由彰銀副總經理王淑芬轉升任。
彰銀董事長由兆豐銀行總經理胡光華轉任；第一金控暨第一銀行董事長邱月琴續任，第一金總經理由副總經理方螢基內升；台灣中小企銀部分，董事長劉佩真續任，總經理由農業金庫總經理李國忠轉任。土地銀行董事長由總經理何英明內升，總經理由台灣中小企銀總經理張志堅轉任。
由於台灣銀行董事長呂桔誠將卸任，台銀今日也特別舉辦感恩歡送茶會。呂桔誠也回顧自2004年第一次奉派到台銀服務迄今已20餘年，從這一任2016年起算也有8年光景，他更透露，當時再次加入政府團隊時，即毅然主動請纓回到台銀服務，主要是受熱切為國家做事的使命感驅使，加上對台銀有份特殊的情感。
他更表示，這段時間能夠與優秀同仁攜手同心，一步一腳印，質樸打拼，創新突破，走正確的路，以實際行動締造卓越的經營績效，並傳遞更多溫暖正能量，厚實台銀成為政府的支柱、產業的靠山，發揮穩定金融發展的堅實力量，他個人深感榮幸。
為感謝呂桔誠8年來的領導，台灣銀行同仁也特別致贈呂桔誠任內所催生的吉祥物「BUBI」，圓弧靈動形像台灣，展現圓融及包容的本質，象徵金融業轉動社會經濟富足豐盛與台銀人的無限潛能，也記錄著呂桔誠期勉同仁持續以堅毅、強韌、智慧、沉穩的態度承先啟後，再創佳績。