Google Pixel 9系列一口氣來4台！7大升級　「一起拍」合照不求人

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今年 Pixel 9 系列，在外觀上終於有那麼一點的不同了，強化 Pixel 相機列的設計，讓它成為整個系列設計的焦點。耐用度也比前一代 Pixel 8 系列提升兩倍。在 Pro 機型上，今年第一次推出兩種尺寸，分別是具備 6.3 吋螢幕的 Pixel 9 Pro 、以及 6.8 吋螢幕的 Pixel 9 Pro XL。兩款規格、功能差異不大，僅在螢幕尺寸和電池容量有些微差異。
🟡 Pixel 9系列螢幕升級
今年也為 Pixel 9 帶來升級，使用全新 6.3 吋 Acuta 螢幕，比起前一代亮度增加 35％，在相機上，使用了與 Pro 系列相同的主鏡頭與超廣角鏡頭，超廣角從 1200萬畫素提升到 4800萬畫素，另外，前置鏡頭也支援自動對焦。除了硬體升級， Pixel 9 系列手機可獲得長達7年作業系統、功能推送以及安全性更新。
🟡 Pixel 9系列晶片升級
Pixel 9 全系列機型搭載我們全新的 Tensor G4 晶片，由Google 硬體與 Google DeepMind 團隊共同設計並優化 Tensor G4 處理器，能順暢運行AI模型。 Tensor G4 是第一款能夠運行多模態 Gemini Nano 模型的處理器，能幫助手機理解文字、圖像與音訊內容。
🟡 Pixel 9系列記憶體升級
記憶體升級，Pixel 9配備12GB 、Pixel 9 Pro 和 Pixel 9 Pro XL 則為 16GB。
🟡 Pixel 9系列AI升級
自 Gemini 應用程式支援繁體中文體驗後，台灣的使用者可以用手機以文字、語音或加入圖片的方式來問問題跟尋找解答，更可透過擴充功能連結 Gmail、YouTube、Google 地圖等 Google 應用程式來獲取資訊，省下許多尋找的時間。
🟡 Pixel 9 Gemini 新功能
在今年的 Google I/O 開發者大會有Gemini Live登場，讓使用者能用自然對話方式和 Gemini 互動。Gemini Live 會在 Pixel 9 Pro 系列與指定 Android 手機裝置上先推出英文版本，並讓訂閱 Gemini Advanced 的使用者搶先體驗該項功能。
🟡 Pixel 9系列有更多新的相機 AI 功能
▪︎「一起拍」：全新的「一起拍」功能透過 AI 技術合成，將兩張擁有相同背景與角度的照片，拼接成一張所有人都在畫面內的完美合照，不再需要隨時攜帶腳架或請陌生路人幫你拍照。
▪︎「自動構圖修正」：可以在拍攝後重新調整照片的畫面構圖，讓照片變得更有故事性。
▪︎「AI 編輯功能」：能讓使用者透過文字敘述來編輯相片。
▪︎「影片強化器」升級：Pixel Pro 系列所擁有的影片強化器功能今年再升級，所有的機型都可享受到比去年處理夜視模式影片的兩倍提升速度。在全新 Pixel 9 Pro與 Pixel 9 Pro XL 上，用全新的 5 倍望遠鏡頭拍攝影片搭配影片強化器，可拍攝出等同於 20 倍變焦的高畫質影片。
購買 Pixel 9 Pro、 Pixel 9 Pro XL 以及 Pixel 9 Pro Fold 的使用者將獲得一年免費的 Google One AI 進階版方案訂閱，可在這段期間搶先體驗全新 Gemini Live 功能 (目前僅支援英文)、使用 Gemini Advanced (已支援繁體中文) 以及 2TB 的雲端儲存空間。