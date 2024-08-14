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江蕙認了動心復出開唱！封麥9年歷經心情轉折「請給我時間思考」

▲江蕙承認動心復出開唱，封麥9年來歷經許多心情轉折，「請給我時間思考」。（圖／喜歡音樂提供）
▲江蕙承認動心復出開唱，封麥9年來歷經許多心情轉折，「請給我時間思考」。（圖／喜歡音樂提供）

記者楊穎軒／綜合報導

台語樂壇天后江蕙（二姐）封麥9年，台北市長蔣萬安日前表示，大巨蛋消防安檢審查最快9月通過，他私心期盼江蕙能夠在大巨蛋復出辦演唱會，高雄市長陳其邁也透過管道力邀二姐於老家再開金口，對此，江蕙本人今（14）日凌晨發聲，承認對復出一事動了心：「大家心意我都看到了請給我一些時間，好好審慎思考。」

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針對蔣萬安、陳其邁及台灣民眾聲聲盼望復出開唱，江蕙今晨透過經紀人陳子鴻表示：「謝謝高雄陳市長熱情邀請，鼓勵我回到故鄉開唱！也謝謝日前台北蔣市長溫情喊話，想再次聽到家後！真的非常感動、開心，當然也有些些些....動心，這幾年來，我也經歷許多心情轉折。」

江蕙坦言，過去合作多次的寛宏藝術一直從不間斷和她保持聯繫，也鼓勵她去做自己最喜歡做的事，「大家心意我都看到了，請給我一些時間，好好審慎思考。再次感謝二位市長對我的厚愛，及歌迷朋友們一路以來，帶給我如此的美好。」

陳子鴻轉貼江蕙的訊息後，網友紛紛留言：「很喜歡二姐，不要讓我們失望，期待又期待」、「期待二姐！當公益演出回饋社會的角度再讓大家一飽耳福！當然我們尊重二姐的決定」、「謝謝二姐、讓我們有所期待、希望有生之年能再聽到妳美麗的歌聲」、「請一定要慎重考慮，不要辜負廣大歌迷的期待​​​​​​​！」

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