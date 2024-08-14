崩潰！巴黎長榮桂冠酒店「拒掛五星旗」　中國網紅玻璃心碎怒退房

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為此，張教官到櫃台理論，還拿出了自備的五星旗要求櫃台掛上，但遭櫃台人員拒絕，讓張教官疑惑，「這不是中文的酒店？」櫃台人員表明「這是台灣人的」，並強調他不能決定酒店的裝飾，「這不是我的工作，我做不到」、「你不能決定飯店的任何裝飾」。張教官氣的要求接待人員聯繫經理，也被接待人員以「今天是週日」拒絕；他們隨後表明退房。眼見對方拒絕，張教官當下表示「我不住了」，寧可支付全額費用也要退房。
張教官後續找到一名自稱在飯店內工作的楊姓中餐行政主廚。楊男透露，飯店7月18日起為巴黎奧運進行裝飾，最初有掛上中國國旗，但他隔天上班時發現國旗不見了，經詢問後得知，這是由台灣派來的高層下令剪掉的。楊男表示，他也為此3度向飯店抗議，但仍遭到上級反駁，他更稱若是被解職，他也依然要抗議到底。
影片發布至今，已有127.3萬人次按讚，4.9萬網友湧入留言，比起張教官過去的影片點閱都來得好。中國網友熱議紛紛，表示「我公司會拒絕一切和長榮桂冠酒店往來！」、「支持國家制裁長榮。」、「支持張教官。」、「強烈建議各大網站下線長榮旗下酒店。」不過也有台灣網友認為，「好像在自導自演」、「抵制就抵制又不是只做你生意」、「完蛋了巴黎長榮桂冠酒品質要變好了」，還有台灣網友提到奧運時，觀眾揮舞台灣應援旗被疑中國籍人士搶走的事情，稱「現世報來了」。