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崩潰！巴黎長榮桂冠酒店「拒掛五星旗」　中國網紅玻璃心碎怒退房

▲中國網紅指控巴黎長榮桂冠酒店在內部懸掛奧運參賽國國旗，卻獨漏五星旗。（圖／翻攝自抖音）
▲中國網紅指控巴黎長榮桂冠酒店在內部懸掛奧運參賽國國旗，卻獨漏五星旗。（圖／翻攝自抖音）

國際中心徐筱晴／綜合報導

日前法國巴黎舉行奧運期間，吸引了來自世界各地的遊客前來觀賽，不料近來一名中國網紅前往巴黎長榮桂冠酒店時，發現飯店掛滿了奧運各國的國旗，唯獨缺少中國五星旗。該名網紅怒投訴，要求櫃台人員補掛卻遭拒絕，憤而決定「不住了」，還找來聲稱飯店裡有中國背景的廚師指控五星旗其實是在奧運前被高層拿掉，引來一眾中國網友揚言抵制。

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中國網紅「張教官的有趣人生」，在抖音上有超過690萬人次的粉絲數，近來上傳了一段影片顯示，日前他造訪巴黎，要和朋友去巴黎長榮桂冠酒店入住，但拿了房卡以後，張教官在大廳裡發現，為了奧運所佈置的全球國旗當中，就是沒有中國國旗。

為此，張教官到櫃台理論，還拿出了自備的五星旗要求櫃台掛上，但遭櫃台人員拒絕，讓張教官疑惑，「這不是中文的酒店？」櫃台人員表明「這是台灣人的」，並強調他不能決定酒店的裝飾，「這不是我的工作，我做不到」、「你不能決定飯店的任何裝飾」。張教官氣的要求接待人員聯繫經理，也被接待人員以「今天是週日」拒絕；他們隨後表明退房。眼見對方拒絕，張教官當下表示「我不住了」，寧可支付全額費用也要退房。

張教官後續找到一名自稱在飯店內工作的楊姓中餐行政主廚。楊男透露，飯店7月18日起為巴黎奧運進行裝飾，最初有掛上中國國旗，但他隔天上班時發現國旗不見了，經詢問後得知，這是由台灣派來的高層下令剪掉的。楊男表示，他也為此3度向飯店抗議，但仍遭到上級反駁，他更稱若是被解職，他也依然要抗議到底。

影片發布至今，已有127.3萬人次按讚，4.9萬網友湧入留言，比起張教官過去的影片點閱都來得好。中國網友熱議紛紛，表示「我公司會拒絕一切和長榮桂冠酒店往來！」、「支持國家制裁長榮。」、「支持張教官。」、「強烈建議各大網站下線長榮旗下酒店。」不過也有台灣網友認為，「好像在自導自演」、「抵制就抵制又不是只做你生意」、「完蛋了巴黎長榮桂冠酒品質要變好了」，還有台灣網友提到奧運時，觀眾揮舞台灣應援旗被疑中國籍人士搶走的事情，稱「現世報來了」。


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