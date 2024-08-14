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今起喝到中元節！全家美式28元、奶茶10元多1杯　7-11寄杯買2送2

▲中元節超商優惠陸續開跑，7-11行動隨時取寄杯美式、拿鐵近6折，還有卡布奇諾買2送2。（圖／記者鍾怡婷攝）
▲中元節超商優惠陸續開跑，7-11行動隨時取寄杯美式、拿鐵近6折，還有卡布奇諾買2送2。（圖／記者鍾怡婷攝）

記者鍾怡婷/綜合報導

中元節超商優惠陸續開跑，全家今（14）日起大杯特濃美式第2杯10元，還可搭配自帶杯折扣5元，原價55元特濃美式、特價28元喝5天，還有特大杯柳橙綠茶、特大冰凍凍泰式綠茶，即起一路喝到8月18日中元節；7-11則有行動隨時取寄杯美式、拿鐵近6折，還有卡布奇諾買2送2。

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🟡全家便利商店
📍門市｜即日起至8月18日
◾大杯冰特濃美式第2杯10元，6折（原價55元、特價33元）
◾特大杯冰柳橙香柚綠茶第2杯10元，5.8折（原價65元、特價38元）
◾特大冰凍凍泰式綠奶茶第2杯10元，5.8折（原價65元、特價38元）

▲全家咖啡、綠茶第二杯10元。（圖／全家提供）
▲全家中元節咖啡優惠，美式、綠茶第二杯10元。（圖／全家提供）
📍門市｜即日起至8月20日
◾白烏龍茶買1送1，5折（原價40元、特價20元）
◾福爾摩沙紅茶買1送1，5折（原價40元、特價20元）

▲全家指定門市至8月20日，白烏龍茶、福爾摩沙紅茶買1送1。（圖／業者提供）
▲全家指定門市至8月20日，白烏龍茶、福爾摩沙紅茶買1送1。（圖／業者提供）
📍門市｜8月7日至8月21日
單品咖啡同品項第2杯8元，以下舉例換算：
◾大杯單品美式第2杯8元，5.4折（原價100元、特價54元）
◾大杯單品拿鐵第2杯8元，5.4折（原價110元、特價59元）

▲全家父親節單品咖啡同品項第二杯8元。（圖／全家提供）
▲全家父親節單品咖啡同品項第二杯8元。（圖／全家提供）
🟡7-ELEVEN
📍門市｜8月9日至8月14日
◾厚乳拿鐵2杯100元，7.7折（原價65元、特價50元）
◾中杯精品美式2杯100元，6.3折（原價80元、特價50元）
◾四季春青茶4杯100元，7.1折（原價35元、特價25元）

▲7-11中元節咖啡2杯100元。（圖／7-11提供）
▲7-11中元節咖啡2杯100元。（圖／7-11提供）
▲7-11中元節推四季春青茶4杯100元。（圖／7-11提供）
▲7-11中元節推四季春青茶4杯100元。（圖／7-11提供）
📍APP｜8月9日至8月16日
◾大杯卡布奇諾買2送2，5折（原價55元、特價28元）
◾厚乳拿鐵13杯520元 ，6.2折（原價65元、特價40元）
◾濃萃拿鐵13杯520元 ，6.7折（原價60元、特價40元）
◾皇家伯爵紅茶拿鐵／焦糖瑪奇朵12杯520元，6.7折（原價65元、特價43元）
◾精品拿鐵／精品美式7杯520元，6.8折（原價110元、特價74元）
◾冰淇淋紅茶13杯520元，6.2折（原價65元、特價40元）

▲7-11七夕情人節寄杯組合，卡布奇諾買二送二。（圖／7-11提供）
▲7-11七夕情人節寄杯組合，卡布奇諾買二送二。（圖／7-11提供）
▲7-11七夕情人節寄杯組合，13杯厚乳拿鐵520元。（圖／7-11提供）
▲7-11七夕情人節寄杯組合，13杯厚乳拿鐵520元。（圖／7-11提供）
📍APP｜8月18日至8月27日
◾濃萃美式6杯188元，6.4折（原價50元、特價32元）
◾大杯冰燕麥拿鐵4杯188元，6.3折（原價75元、特價47元）
◾香鑽水果茶4杯188元，6.7折（原價70元、特價47元）
◾珍珠奶茶5杯188元，6.3折（原價60元、特價38元）

🟡OKmart
📍門市｜即日起至8月14日
◾OOHA水蜜桃烏龍氣泡咖啡買1送1，5折（原價65元、特價33元）

🟡美廉社
📍門市｜8月12日至8月14日
◾大杯濃萃拿鐵買1送1，5折（原價60元、特價30元）

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