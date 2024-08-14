FBI示警　賀錦麗競選團隊遭外國駭客攻擊

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美國民主黨準總統候選人賀錦麗(Kamala Harris)的競選團隊13日表示，他們已成為外國駭客的目標，而對手川普(Donald Trump)的競選團隊數天前暗示遭到伊朗駭客攻擊。賀錦麗競選團隊一名幹部告訴法新社：「競選團隊的法律和安全團隊在7月時收到聯邦調查局(FBI)通知，表示我們成為外國勢力影響行動的目標。」該幹部說：「我們設置了健全的網路安全措施，而就我們所知，這些努力並未導致我們的系統出現任何安全漏洞。」賀錦麗競選團隊並未透露任何跡象這次攻擊的幕後黑手是哪個外國勢力，但表示團隊與執法機構保持聯繫。在川普競選團隊宣布遭到駭客攻擊後，美國國務院12日警告伊朗，干預大選將產生後果。川普競選團隊在10日暗示，伊朗是這次駭客事件的幕後黑手，導致包括他們用來遴選競選夥伴范斯(J.D. Vance)的研究等文件被發送給記者。該團隊警告媒體不要轉載這些文件，稱這種行為將是「為美國的敵人效勞」。這語調與2016年時不同，當時川普在一場記者會上表示，他希望俄羅斯能「找到」希拉蕊．柯林頓(Hillary Clinton)的電子郵件，這番言論被廣泛視為鼓勵對他的競選對手進行進一步的駭客攻擊。美國情報機構做出結論，俄羅斯干預了2016年的大選以支持川普，但他否認這項調查結果。更多中央廣播電臺新聞