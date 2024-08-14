台鐵「鳴日廚房」觀光列車！晶華鱈蟹西施泡飯、米其林侍酒師首航

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▲「鳴日廚房」用餐車廂有源自台灣人家鄉藤椅記憶的竹編雙人座與四人座；另有高腳椅與沙發區用餐空間。（圖／記者蕭涵云攝）

▲鳴日號以最早天皇花車所用的尊爵黑色調為象徵，結合莒光號傳統橘色調的車身。（圖／記者蕭涵云攝）

▲在「鳴日廚房」指定趟次，能欣賞台北晶華酒店港籍中餐廚藝總監鄔海明，親自展演手藝。（圖／記者蕭涵云攝）

▲竟能在火車上吃到晶華軒超人氣「鱈蟹西施泡飯」，而且還原度超高。（圖／記者蕭涵云攝）

▲用餐車廂觀景窗十分開闊，還備有充電插座相當貼心。（圖／記者蕭涵云攝）

▲細膩的「晶華小滿漢」，適口精緻、方便享用。（圖／記者蕭涵云攝）

▲台灣首位米其林侍酒師Bass Lin林允順，也成為「鳴日廚房」最新陣容。（圖／晶華酒店提供）

▲美景襯托「柱侯醬燜牛肋骨」，搭配林允順推薦的酒品。（圖／記者蕭涵云攝）

▲用餐時刻現場還有小提琴演奏。（圖／記者蕭涵云攝）

▲下午茶還可享受馬告抹茶叉燒酥、洛神花司康等鹹甜組合。（圖／記者蕭涵云攝）

▲一出隧道瞧見東海岸線最有人氣的龜山島海景。（圖／記者蕭涵云攝）

▲鐵道旅遊將搭配農遊體驗，深度認識在地農特產。（圖／記者蕭涵云攝）

▲「環島之星夢想號-迪士尼主題列車」復駛。（圖／易遊網提供）

▲易遊網推薦搭乘環島之星搭配入住花蓮理想大地渡假飯店。（圖／易遊網提供）

主打鐵道旅遊結合五感體驗的台鐵觀光列車「鳴日號」，引進五星級酒店、商務頭等艙服務，並首創移動的五星餐廳「鳴日廚房」2.0再升級，邀請國際明星主廚推出「鳴廚X明廚」特別企劃，再度與台北晶華酒店聯手，首航請出晶華軒掌廚靈魂人物鄔海明，在車上重現經典粵菜「鱈蟹西施泡飯」，還邀請台灣首位「米其林侍酒師」林允順Bass Lin上車服務，限量7趟次服務第四季正式上線，今（14）日雄獅旅遊官網正式開賣。曾創下15分鐘完售紀錄的「鳴日廚房」，以國際標準規劃美學觀光列車，引進五星級酒店、商務頭等艙服務，首創移動的五星餐廳美饌體驗。2023年榮獲德國iF設計獎最高殊榮「iF金質獎」及「服務體驗設計獎」兩項大獎。今年「鳴日廚房」升級2.0，再度與台北晶華酒店聯手，邀請國際名廚推出「鳴廚X明廚」特別企劃，首航請出晶華軒掌廚靈魂人物、港籍中餐廚藝總監鄔海明，在車上重現晶華軒「鱈蟹西施泡飯」、「柱侯醬燜牛肋骨」等經典粵菜。坐在時髦沈穩的黑金色用餐車廂，享受窗外移動的開闊美景，還吃得到還原度超高的五星餐宴，說來輕鬆、做起來可說是相當費工，尤其吃的還是講究細膩、功夫繁複的粵菜。匯聚主廚最愛港點的「晶華小滿漢」，蜜汁叉燒、江南素菜餃、蘿蔔絲酥餅、葱麻和牛舌和泡椒皮蛋好開胃；慢火熬煮3小時的「柱侯醬燜牛肋骨」主菜，充分滲透香料與醬汁的醇厚風味，刀起輕落就骨肉分離，口感柔嫩。圈粉無數的「鱈蟹西施泡飯」，先以龍蝦、沙公和白蝦精心熬煮出色澤鮮豔、滿滿甲殼素的橘紅色高湯，再依序放入新鮮草菇、青江菜梗、澎湖絲瓜，搭配北海道元貝、鱈場蟹肉及耐得住湯滾的澳洲帝皇蝦，最後，當酥香炸米入鍋瞬間「滋」地激起鹹香，真讓人忍不住直吞口水。而台灣首位「米其林侍酒師」林允順Bass Lin也將在全新2.0升級服務上車，擁有T+T、亞都麗緻巴黎廳1930等多家米其林餐廳經驗，今年初才從杜拜五星飯店亞特蘭提斯的米其林一星餐廳Ossiano回到台北，擔任台北晶華酒店首席侍酒師，為「鳴廚X明廚」菜單提供最佳酒品搭配建議；鳴日號上從冠軍阿里山咖啡、宜蘭冬山翠玉綠茶等飲品也都是一時之選。「鳴廚X明廚」規劃「台灣尋味一日之旅」，首航趟次能近距離欣賞主廚鄔海明車上說菜，分享食材選用、料理技巧，還會安排與旅客一同前往東部深度農遊體驗，認識在地農特產、品茗或手作DIY體驗；還將推出結合2024年全新啟航的阿里山福森號列車打造三日遊程，可以前往獨立山觀景台眺望壯麗嘉南平原，享受在地食材製作的九宮格木質便當的緩行悠閒時光，行程每位19800元起，老客戶預購享1000元優惠，第四季限量7趟次今上午10點於雄獅旅遊官網正式開賣。未來一年內每季都將邀請國際知名明星主廚合作聯名企劃，設計獨特的菜單和遊程。另外，「環島之星夢想號-迪士尼主題列車」復駛祭出暑假親子優惠，8月31日前訂購部份行程或套票，贈送「獨家史迪奇迴力車盲盒」一套，以及含車票、住宿的自由行2、3日專案，將搭配旅人夢幻住宿清單推出每人最高現省2000元優惠。推薦入住「花蓮理想大地渡假飯店」自由行2日，每人3750元起，再贈水岸運河遊湖券「買一送一」；搭配「花蓮壽豐遠雄悅來大飯店」2日遊立折千元，每人7000元起。