60元幸福餐盒掰掰了！最後販售時間出爐　內行改買這款58元吃超飽

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農業部去年與各通路合作推出幸福餐盒，希望讓面對物價上漲壓力的民眾、尤其是剛出社會的新鮮人，面對大都會區的經濟壓力時，有更多的選擇性，幸福餐盒雖然只賣60元，但包含主菜、臺灣米、非籠飼雞蛋及至少3樣蔬菜，高CP值的選擇引發民眾搶購。
不過如今幸福餐盒補助專案邁入尾聲，家樂福證實與農業部合作的幸福餐盒預計會賣到年底，不過平價便當並不會消失，尤其家樂福自行推出的熱銷便當「58元職人手做便當」仍會持續販售。事實上，58元便當早就多次在臉書社團引發討論，眾多網友大讚、「乞丐超人(我)的救星」、「好吃，我若有看到也都會買」。
而目前家樂福賣場共提供4款百元內平價餐盒，包括58元、60元、68元、88元，便當每日上架時間為上午10點以及下午4點，每天有兩梯次上架時間，也推薦民眾可先至線上平台訂購後再到店領取；家樂福「家速配APP」服務提供便當外送服務，線上開放下單時間午餐為11:00-13:00、晚餐為17:00-19:00。
全聯60元幸福餐盒結束，改賣60元「美味堂福利餐盒」
全聯表示，在農業部幸福餐盒專案結束後，全聯讓幸福延續，將推出與「幸福餐盒」同樣為60元銅板價的「美味堂福利餐盒」，持續照顧大眾荷包。
「美味堂福利餐盒」除了同樣維持60元外，共計有4款口味，包括原先幸福餐盒兩款人氣爆棚口味持續販售，分別為跟50元硬幣一樣厚的「黃金無骨厚厚雞排」、秘製香料醃製的「十三香雞胸」，並且還有美味堂福利餐盒全新研發推出「虱目魚排」、「風味花枝排」，虱目魚排有滿滿的虱目魚肉，外皮金黃酥脆，簡單調味自然鮮甜；風味花枝排飽滿紮實，固型花枝塊增量25%，口口真材實料。