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利率直逼3%！銀行房貸鬧「錢荒」好難貸　專家過件6招：先問這1點

▲七月起，不少民銀一般房貸利率已經全面拉高，普遍落在2.35%~3%之間。（示意圖／台灣房屋提供）
▲七月起，不少民銀一般房貸利率已經全面拉高，普遍落在2.35%~3%之間。（示意圖／台灣房屋提供）

記者徐銘穗/綜合報導

近期房地產圈盛傳，銀行房貸鬧「錢荒」，買房要辦貸款愈來愈來，超擔心買了房，貸款卻辦不下來，造成買賣違約，訂金遭沒收，該怎麼辦？馨傳不動產智庫執行長何世昌曝光過件6招，建議最大原則是「以順利取得房貸為優先事項，利率為其次」，不過，辦房貸前 一定要先問一點，就是綁約綁幾年，將來利率低時有機會跳槽。

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房貸拚過件6招公開　最高原則：先求過關，利率其次

何世昌指出，今年出現銀行限貸令之亂，申辦房貸變困難了，購屋族可以嘗試以下幾個方法來順利取得貸款，不過前提是個人信用條件良好、還款能力無虞。

1.多問幾家銀行，或者詢問同銀行的不同分行，說不定就在轉角遇到愛了。

2.累積功德值，向銀行購買房貸壽險或理財商品，讓自己的功德滿滿，更容易取得房貸。

不過，何世昌指出，不是人人都需要房貸壽險，較適合原本沒有買壽險的人。他也點出，「搭配房貨銷售的理財商品通常很雷，因為好賣的就沒必要搭配房貸一起賣，所以買的人總是賠多賺少，其實很不划算。」他也不太推薦。

3.如果找銀行都碰壁，可以另找農漁會或信用合作社。

▲網路銀行及農漁會等機構也有提供房貸業務，可以多比較哪家放款條件最好。（圖／記者徐銘穗攝）
▲網路銀行及農漁會等機構也有提供房貸業務，可以多比較哪家放款條件最好。（圖／記者徐銘穗攝）
4.利率太高怎麼辦？有的人認為農漁會、信用合作社房貸利率偏高，但何世昌勸說：「別這麼想！」因為7月起民銀一般房貸利率都已全面拉高，現在普遍落在2.35％～3％之間了。

何世昌建議，購屋族要以順利取得房貸為優先事項，利率為其次。不過，辦房貸前要特別問一件事，就是「綁約綁幾年？」大部份房貸綁約時間從 3～5年不等，如果提早清償要付違約金；建議選擇綁約3年、或沒有綁約的房貸。

為什麼要先問這1點呢？何世昌說明，假如綁約3年，3年寬限期一到，可以跳槽轉貸到利率較低的銀行。通常轉貸的利率還是維持在地板價，而且儘量選擇在年初辦轉貸，通常都能順利辦好。

5.如果以上4點都行不通，那麼可以跟賣方（屋主）協調改為「期約交易」，約定明年初再辦理貸款、交屋

6.假如以上5點都辦不到，那就去買預售屋吧，購買上市櫃建商、或中大型建商的預售屋，若干年後完工辦分戶貸款比較不會被刁難。

▲7月起民銀一般房貸利率都已全面拉高，現在普遍落在2.35％～3％之間。（圖／翻攝中國信託官網）
▲7月起民銀一般房貸利率都已全面拉高，現在普遍落在2.35％～3％之間。（圖／翻攝中國信託官網）
房貸壽險是什麼？有何保障？

房貸壽險是房貸族的專屬保險，只有房貸借款人才能保，假設交房貸期間不幸過世，指定為受益人的家屬就可獲得理賠，不怕因突然喪失家中經濟來源、無力繳房貸，而出現房子被法拍的情形。通常分平準型及遞減型，平準型保費較貴，但保障也相對較高；遞減型保費相對便宜，負擔較小。

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