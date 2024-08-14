新科國寶增添故宮典藏文物　康乾年間5部154件佛教經典入列

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國立故宮博物院表示，有關新科國寶展出情形，目前南部院區「佛陀形影—院藏亞洲佛教藝術之美」常設展覽當中，定期展出一整函《藏文寫本甘珠爾經》，還有《藏文寫本甘珠爾經》、《清文全藏經》則會常年輪展一函，而且未來規劃2027年底開館營運的南院二館國寶館展出，而從今年9月6日至明年3月16日，高雄佛光山佛陀紀念館的「法華經及其美術特展」，也可見到院藏《藏文寫本甘珠爾經》的身影，另在明年至後年之間，「歲時吉慶」、「甲子萬年」等百年院慶特展當中，也將展出《藏文寫本甘珠爾經》、《藏文寫本甘珠爾經》、《諸品積咒經》等讓民眾能有機會一睹新科國寶的風采。
國立故宮博物院表示，《藏文寫本龍藏經》一共108函，也是「甘珠爾」類別的佛教經典，意即「佛語之譯」，是由清康熙皇帝的祖母孝莊太皇太后在康熙6年（1667）下詔抄寫，直至康熙8年（1669）完成，每函經葉上下各有1內護經板，且含金砌禮敬語與7尊彩繪造像，內容包括佛、菩薩、本尊、護法、祖師等，並有飾以各式鑲嵌珠寶，版面再護以黃、紅、綠、藍、白五色絲繡經簾。
國立故宮博物院指出，《藏文寫本龍藏經》裝幀考究、工藝精緻，還是清代宮廷製作的首部藏文《甘珠爾》經典，具有深厚的宗教意涵，也在歷史、藝術、語言與文化各方面展現獨特的價值。
國立故宮博物院說明，《藏文寫本甘珠爾經》是在乾隆35年（1770年）完成的藏文泥金寫本，應是在為乾隆皇帝60歲與他的母親孝聖憲皇太后80歲祝壽修福所作，全帙108函，故宮存藏其中12函，各函經文首葉，是以藏、滿、蒙、漢等4種語文，記載該函經典目錄，除了尺寸較小，裝幀形制與康熙朝《藏文寫本甘珠爾經》相仿。
國立故宮博物院提到，《清文全藏經》全名《御製清文繙譯全藏經》，若依滿文標題譯為《滿文翻譯大甘珠爾經》，現在通稱《滿文大藏經》，源自乾隆37年（1772年）蒙、藏、漢《大藏經》皆刊行，唯獨缺少滿文版，於是乾隆皇帝就請第三世章嘉呼圖克圖若必多吉（1717年-1786年）負責這項工作，還在內務府譯經處設立「清字經館」，藉由漢文藏經作為基礎，對照蒙文《甘珠爾》進行翻譯編修，全帙108函，採用雙面朱印，初刷12套，現僅存2套，其中1套存拉薩布達拉宮三界殿（缺一函），另外1套分藏兩岸故宮，故宮典藏其中的32函。
國立故宮博物院表示，所藏的2函藏文《諸品積咒經》，均為傳統梵篋裝幀形式，1函黑字寫本（部分刊印），1函紅字寫本。根據跋文均完成於康熙13年（1674年）7月，收錄藏文密咒陀羅尼與經典，一共167部，全函裝幀考究精美，經葉以藏文楷體鈔寫，藏文跋文多處提及抄經功德迴向，祈求康熙皇帝帝祚遐永，子孫綿源不絕，並且祈願眾生心想事成、生活安樂。