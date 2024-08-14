全台囤房族有56.3萬人！持續增加中　「房屋富翁」這縣市最多

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▲財政部公開囤房數據，發現各縣市大致呈現囤房5戶以上者減少、囤房一戶者增加趨勢。（圖／記者顏真真攝）

囤房稅2.0新制明年5月開徵，據財政部最新公布的數據，今年全台有56萬3100人持有非自住住家用房屋，年增逾1.7萬人，以持有1或2戶者增加為主，10戶以上大戶數量則呈年減，其中，各縣市囤房情況，統計至去年底，全台囤房族以新北逾8萬人最多、台中市6.6萬人居次、高雄5.9萬人位列第3；同時，各縣市大致呈現囤房5戶以上者減少、囤房1戶者增加趨勢。立法院會去年三讀通過攸關囤房稅2.0的房屋稅條例修正草案，「非自住」住家房屋稅將採全國歸戶，法定稅率從原1.5%至3.6%，整體調升為2%至4.8%，但特定房屋除外，包含符合一定條件的出租、繼承共有、建商餘屋。財政部財政資訊中心揭露全國非自住住家用房屋稅籍個人歸戶統計表，統計顯示，今年全國有56萬3100人持有非自住住家用房屋，比去年的54萬5586人，多了1萬7514人。進一步觀察今年56.3萬囤房族中，持有1戶非自住住家用房屋者，共計46萬196人、占81.73%，比去年的44萬1841人，增加逾1.8萬人；持有2戶者今年共6萬8340人，同樣呈年增格局。同時，今年持有3戶以上者共3萬4564人，年減近1400人，其中，明年可能將觸及囤房稅2.0最高稅率4.8%、持有7戶以上的囤房大戶，今年有3482人，年減247人；持有10戶以上的超級囤房大戶則有1519人，比去年少89人。隨囤房稅2.0將於明年5月正式開徵，財政部官員指出，原則上多數人會，因新制是採全國歸戶並調高稅率，以合理化多屋族稅負，但若民眾將房屋出租，增加租賃市場供給，且申報租賃所得達租金標準者，適用稅率反而將從現行區間1.5%至3.6%，調降為1.5%至2.4%，具有減稅效益。另外，從「112年度非自住住家用房屋稅籍個人歸戶統計表」來看，全台以新北市8萬672人持有非自住住家用房屋最多，台中市6萬6638人居次，高雄市5萬9247人排名第3，台北市5萬7200人位列第4，桃園市4萬2738人、台南市4萬1017人分居第5、6名。全台22縣市中，僅有高雄市、新竹縣、新竹市、金門縣等4縣市持有非自住住家用房屋人數呈現年減格局，其餘均是年增。