國際油價終止連5漲！對中東局勢擔憂緩解　更怕「供給過剩」

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受中東局勢緊張影響，國際油價近期走揚，不過隨著國際能源署（IEA）下調2025年的石油需求增長預期，以及伊朗和以色列軍事衝突擔憂有暫緩跡象，使市場對全球原油供應過剩的疑慮，更勝對中東局勢的憂心，原油期貨價格周二 (13 日) 收低，終止連續5天的漲勢。紐約商品交易所西德州中級原油（WTI）9月交割的期貨價格下跌1.71美元，跌幅2.1%，收每桶78.35美元；倫敦北海布蘭特原油10月期貨價格下跌1.61美元，收報每桶80.69美元，跌幅2%。自巴勒斯坦激進組織哈馬斯（Hamas）領袖哈尼雅（Ismail Haniyeh）在上月底於伊朗首都德黑蘭遭暗殺身亡後，市場擔憂伊朗報復以色列，牽動中東局勢，推動原油價格連5日上漲。不過伊朗官員13日向路透社表示，若是本週可能舉行的加薩停火談判達成，將會推遲對以色列的報復，使得中東緊張局勢有緩和曙光。此外，IEA最新報告中，維持其對2024年全球石油需求增長的預測不變，但下調對2025年的預期。OPEC也於12日小幅下調2024年和2025年需求成長的預測，理由是中國經濟疲軟。使得市場對於伊朗進攻以色列的擔憂消退，並將注意力重新轉回對原油需求前景的擔憂。