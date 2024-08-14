蔡阿嘎開養網軍「5千人秒達標」！鐵粉搶進群：沒血流成河不罷休

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▲▼蔡阿嘎日前宣布組建水軍，目前已經滿員，許多粉絲哀號「好想加進去！」（圖／翻攝自蔡阿嘎543 YouTube）

知名YouTube蔡阿嘎近來因為遭前員工「蘿拉」林沛蓁利用AB合約詐財8位數，頻頻上新聞版面，而這段時間內許多網友都力挺蔡阿嘎。據了解，蔡阿嘎在3個月前就宣布組織了自己的水軍「嘎哥護衛軍GArmy」，利用LINE社群和粉絲互動，果然一成立就有許多鐵粉搶著加進去，目前該社群已經達到5000人滿員，群組簡介更寫著「凡詆毀我大嘎哥者，沒有血流成河絕不善罷甘休！」去年12月有網友爆料，蔡阿嘎為了抗中保台拍過一個影片，三更半夜拿棍子去砸店家招牌，只要店家招牌與中國有關就會被砸，連砸了5、6家，怒嗆「有種怎麼不去中國痛揍共產黨。」事後蔡阿嘎在今年4月多錄影片回應，澄清這都是網友造謠，且宣布要成立「嘎哥禁衛軍」，屆時大家會在LINE社群裡面互相切磋，只要發現任何訊息需要水軍，就會有一群人出動護航。實際查看該社群「嘎哥護衛軍GArmy」，發現上面簡介寫著「嘎哥護衛隊GArmy乃嘎哥籌組之正規水軍，以打擊嘴臭網友、鍵盤酸民、無良媒體為依歸！GArmy出征，寸草不生！凡詆毀我大嘎哥者，沒有血流成河絕不善罷甘休！GA bless you。」能清楚看出社群的目的，而目前該社群已經5000人滿員，許多粉絲都加不進去，還有人自己創立二群取暖，希望可以一起海巡。蔡阿嘎自從公開前員工蘿拉之後，不僅拍影片說明蘿拉詐騙千萬手法，更不時以「AB梗」自嘲、拍攝新影片，前陣子還模仿「狗屎寫手」，找來喜劇寫手撰寫腳本，不過拍攝期間疑似意外曝光遭詐騙金額高達3千萬。不僅如此，YouTuber頻道「大頭佛工作室」突破20萬訂閱，為了感謝粉絲支持，他們也準備QA問答，結果員工意外爆料，蔡阿嘎曾對蘿拉發脾氣，因而摔破一個紙箱，元老級成員蔡宗翰進一步說明，「就發現有人飲料自己買不起啊，硬要叫廠商送。10杯就算了，送了80杯。」