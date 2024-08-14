小戴迷千萬別錯過！戴資穎巴黎奧運「堅持到底」悠遊卡今起預購

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「台灣球后」戴資穎於今年巴黎奧運的「最後一舞」在小組賽止步，然而，其全力奮戰的精神依舊感動全球觀眾。悠遊卡公司獨家發行「戴資穎堅持到底悠遊卡」套組（每套2張），讓球迷能藉此好好收藏戴資穎在巴黎奧運殿堂上奮力拚搏、揮拍的英姿，今（14）日上午11時至8月18日23時59分止，於7-ELEVEN、全家及博客來品牌旗艦館，線上線下同步開放限時不限量預購。悠遊卡公司發行一式2款的「戴資穎堅持到底悠遊卡」，分別印製戴資穎在奧運殿堂上比賽應戰的模樣，精湛的表現將原汁原味地呈現在卡面上，2款卡面皆印上戴資穎的親筆簽名。卡套封面設計將以戴資穎在巴黎奧運球場揮拍的樣貌延伸，以空拍方式詮釋她在場上的英姿，封面上也完整記載戴資穎創下重要里程碑的紀錄。回顧過往，悠遊卡公司自2017年起，共發行9次以「小戴」戴資穎為主題的卡片，包括2017年榮登世界球后發行的「戴資穎6連冠紀念悠遊卡」；「戴資穎2017台北世大運金牌紀念悠遊卡」；「戴資穎2018亞錦賽2連冠紀念悠遊卡」；2017、2018、2021三次奪下全英公開賽冠軍紀念悠遊卡；2021年東京奧運奪下羽球女單銀牌的「相信自己悠遊卡」主題套卡；「舒跑40週年Q版戴資穎×舒跑3D悠遊卡」。今年巴黎奧運戴資穎首次擔任我國代表團掌旗官，帶領我代表團昂揚入場，場上奮戰到底的精神也令人為之動容。「戴資穎堅持到底悠遊卡」自8月14日上午11點時起至8月18日23時59分止，限時不限量開放預購，民眾可在7-ELEVEN ibon機台、全家便利商店FamiPort機台及博客來悠遊卡旗艦館線上電商平台販售，全套共兩張，每套售價420元。