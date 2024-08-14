柯粉做KP小物代墊千萬沒收到錢　遭斥造假哽咽「我不服啊」

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立鼎公司葉智光（Sky）控訴曾幫木可公司製作KP小物，代墊1300萬元卻遲未收到貨款等。民眾黨組織部副主任林昭印痛批對方捏造身分造謠，就像詐騙集團的行為。葉智光今（14）日在律師陪同下前往北檢按鈴控告林昭印加重誹謗，並哽咽痛訴自己一直是忠貞柯粉，花了多少時間、多少高鐵往返就為了做出KP徽章，「今天說我們是詐騙集團，我絕對不服啊！我絕對不服！」立鼎公司葉智光（Sky）、張建堂今天在律師陪同下，前往台北地檢署控告民眾黨組織部副主任林昭印加重誹謗。起因是葉智光日前上三立政論節目，控訴自己幫木可公司做KP小物代墊1300萬元，確實未收到貨款、對不起癌末父親。民眾黨組織部副主任林昭印則連日在社群網站跟媒體上，反斥對方根本不是「前木可總經理」，而是想故意蹭聲量等。林昭印今天強調，雙方根本沒有書面授權，何來欠款？葉智光今天在北檢受訪時哽咽表示，他與好友張建堂是民眾黨元老黨員，多少個假日、多少個高鐵往返台南，「我們兩個花了多少時間，大家如果知道那些KP徽章是怎麼做出來的……」、「今天說我們是詐騙集團我絕對不服啊！我絕對不服！」葉智光強調，「其實我們就是一般小草，支持著柯主席，我們其實也沒有想過會走到這一天」，但事情發生後，等了足足8個月，不論向找立委還是找黨中央，都沒人願意溝通了解。葉智光的律師也證實，其實葉智光早在半年前就向他求助。即使木可公司李文娟跟葉智光沒有書面授權，但LINE對話已經明白稱呼葉智光為「總PM」，相當於口頭授權。針對外界質疑葉智光自稱「前木可總經理」是說謊，葉智光則澄清，自己從未對外自稱木可總經理，而是民眾黨財務大掌門李文宗過去這樣向人介紹，他也呼籲曾經聽過李文宗說法的朋友出面證明。葉智光表示，他這幾天只上三立節目，是因為主持人陳斐娟特地撥出私人時間誠懇了解他們的狀況，他們才有信心出面，往後任何媒體有採訪或了解需求都會配合。律師也補充表示，針對木可公司要向葉智光提告，後續有誣告狀況也一定會循司法途徑反擊。