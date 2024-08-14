民眾黨內恐權力重組！藍委展望藍白合三關鍵：現在還說不準

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民眾黨主席柯文哲捲入政治獻金做假帳爭議，馬英九基金會執行長蕭旭岑昨天表示，柯文哲受重傷對國民黨絕非好事。對此，國民黨立委李彥秀今（14）日也說，短期而言，柯文哲與民眾黨看起來是受傷了。蕭旭岑昨天接受廣播專訪時指出，聽黃珊珊是柯文哲犯下最大的政治錯誤，更直言目前柯文哲政治能量削弱情況下，民眾黨內的權力重組勢在必行，藍白在2026、2028大選聯合組成政黨聯盟的機率降低很多。對此，李彥秀說，台灣的政治每三個月就會有截然不同的變化，現在談2026以及2028恐怕還有一點早。李彥秀提到，這次競選帳務處理問題，當然短期而言，當然柯文哲與民眾黨看起來是受傷了，但是這要分為「事實」與「政治」兩個部分來看，就事實而言，究竟是烏龍？還是汙錢？還有待監察院與檢調釐清。李彥秀表示，如果最後證明並非柯文哲的問題，或許會是「短空長多」；而在政治面，蕭旭岑的擔心不是沒有道理，不過，台灣的政治變化太快，現在真的說不準。「我認為2026或是2028國民黨與民眾黨能否合作，最重要的關鍵有三點」，李彥秀點名，分別是未來三年半立法院的在野合作氛圍、民眾黨內部的路線之爭，以及大選前的整體政治氛圍。