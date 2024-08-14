00878確定配0.55元　138萬人平均可領5300元　8/15最後買進日

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「國民高股息」ETF 00878國泰永續高股息昨（14）日公布第三季實際配息金額，確定本次每單位將配0.55元，預計將配出新台幣74億元的股息大紅包跟投資人分享，若以138萬股民估算，平均每人可領到大概5300元！近期00878成交量及受益人數持續居市場領先地位，最新規模已有3119億元，是第一大高股息ETF。法人指出，目前市場規模最大的前五檔高股息ETF分別是國泰永續高股息00878已達3119億元、第二名是元大高股息0056的3050億元、第三名是復華台灣科技優息00929的2657億元、第四是群益台灣精選高息00919的2344億元，緊接在後的是元大台灣價值高息00940，曾創台灣ETF募集的天花板，目前規模為1714億元，前5檔規模合計是1.2兆元，佔台股ETF規模的一半。其實，新成立的高股息ETF配息力還有待市場檢驗，但觀察00878近幾次的配息金額明顯呈現上升趨勢，法人認為應是2023年股市大多頭時，00878追蹤指數有47.8%超越大盤的好成績，累積豐碩的資本利得和投資人共享，且00878成立以來填息力佳，除息遇到股市震盪剛好價格下修，粉絲們急逢低加碼，人數才會屢屢創高。而國泰投信昨官網也公告，國泰旗下另一檔國泰台灣5G+（00881）確定本次每單位配息金額是1.0元，代表買一張就可領1000元，00881每半年配息，前兩次都在7天左右完成填息，想搭這次領息列車的股民，同樣要把握8月15日就是最後買進日。根據資料顯示，00881成分股有3成是台積電，其他最大成分股包括聯發科、鴻海等的大型權值科技股，最新股價約24元，隨著台積電7月營收飆升、鴻海法說今日下午登場，市場期待會說明鴻海AI伺服器出貨狀況。此外，已有外資法人機構預測，台積電目標價上看1500元，在有「積」之彈下，預期00881也有望跟著水漲船高。