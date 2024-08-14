日本首相將換人！岸田文雄表明「不競選連任」　支持率下滑成原因

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日本執政黨自民黨將在9月時舉行總裁選舉（黨魁選舉），現任自民黨總裁、日本首相岸田文雄表明，將不會參加選舉、競選連任，這也代表著他將離任首相。綜合NHK等日媒報導，岸田文雄任內爆出自民黨派閥政治獻金問題等事件，儘管他曾呼籲黨內進行改革，如解散派閥、懲罰相關成員，以及修改《政治獻金管制法》，但人民仍不買單。人民對他處理自民黨政治獻金醜聞、通膨居高不下和日圓貶值深感沮喪，隨著公眾對政府批評聲浪加劇，岸田內閣的支持率下降，黨內也出現聲音認為岸田政府難以贏得下屆的眾議院選舉，顯示出岸田文雄失去了黨內的支持。據《每日新聞》7月底的一項民調顯示，岸田文雄率領的內閣支持率僅 21%，甚至有 70%受訪者認為，首相換人當比較好。岸田文雄表示，「必須有人對政治獻金醜聞負責」，並向政府高層透露，決定不參加下個月的自民黨總裁選。代表隨著自民黨新任總裁選出後，他也將卸任首相職務。目前尚不清楚誰會接替岸田文雄，不過目前自民黨內呼聲最高的人選為前自民黨幹事長石破茂。日前石破茂才率「思考日本安全保障議員之會」訪問團前來台灣，並與總統賴清德進行會談。岸田文雄於2021年10月接任前首相菅義偉的位置，成為日本第100任首相，截至今日，在任時間已經達1046天，是繼前首相岸信介之後，在任時間第八長的戰後首相。