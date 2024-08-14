菊池雄星5局僅失1分超猛！轉隊後就拿2勝　太空人3:2光芒收7連勝

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美國職棒（MLB)休士頓太空人今（14）日迎戰坦帕灣光芒，太空人推出日籍好手菊池雄星掛帥先發，菊池本場比賽主投5局僅失1分，飆出5K，加上打線3轟支援，此戰二局下半光芒先是靠著Josh Lowe的安打，取得1:0領先，太空人在3局上靠著安打串連追平比分，菊池雄星此役主投5.2局被敲3安失掉1分，飆5次三振，拿下本季第6勝，賽後防禦率4.49。太空人在開季戰績不佳，曾一度排在美聯西區第四名，但