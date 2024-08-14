菊池雄星5局僅失1分超猛！轉隊後就拿2勝　太空人3:2光芒收7連勝

美國職棒（MLB)休士頓太空人今（14）日迎戰坦帕灣光芒，太空人推出日籍好手菊池雄星掛帥先發，菊池本場比賽主投5局僅失1分，飆出5K，加上打線3轟支援，終場太空人就以3:2擊敗光芒，菊池也拿下轉戰太空人的第二勝，3場比賽防禦率僅2.70，在菊池先發的三場比賽，太空人最終都拿下勝利，今擊敗光芒後，太空人也收下近期的7連勝。菊池雄星自季中交易從藍鳥轉戰太空人後，3場先發貢獻2勝，防禦率僅2.70，太空人在季中用兩名潛力新星換來菊池，當時並不被外界所看好，而菊池也用自身的表現，證明價值。
前往休士頓不被看好 菊池用好投展現自身價值
此戰二局下半光芒先是靠著Josh Lowe的安打，取得1:0領先，太空人在3局上靠著安打串連追平比分，5局上Alex Bregman掃出一發陽春砲，六局上Jeremy Peña也貢獻一發陽春砲，雖光芒在8局下追回一分，但無法將比分追平，終場光芒2:3不敵太空人。
菊池雄星此役主投5.2局被敲3安失掉1分，飆5次三振，拿下本季第6勝，賽後防禦率4.49。菊池雄星自季中交易從藍鳥轉戰太空人後，3場先發貢獻2勝，防禦率僅2.70，太空人在季中用兩名潛力新星換來菊池，當時並不被外界所看好，而菊池也用自身的表現，證明價值。
太空人在開季戰績不佳，曾一度排在美聯西區第四名，但季中狀態回穩，目前以64勝55敗暫居美聯西區第一，但排名第二的水手和太空人僅差1.5場勝差，而衛冕軍遊騎兵目前排在第三，距離太空人有9.5場勝差。
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此戰二局下半光芒先是靠著Josh Lowe的安打，取得1:0領先，太空人在3局上靠著安打串連追平比分，5局上Alex Bregman掃出一發陽春砲，六局上Jeremy Peña也貢獻一發陽春砲，雖光芒在8局下追回一分，但無法將比分追平，終場光芒2:3不敵太空人。
菊池雄星此役主投5.2局被敲3安失掉1分，飆5次三振，拿下本季第6勝，賽後防禦率4.49。菊池雄星自季中交易從藍鳥轉戰太空人後，3場先發貢獻2勝，防禦率僅2.70，太空人在季中用兩名潛力新星換來菊池，當時並不被外界所看好，而菊池也用自身的表現，證明價值。
太空人在開季戰績不佳，曾一度排在美聯西區第四名，但季中狀態回穩，目前以64勝55敗暫居美聯西區第一，但排名第二的水手和太空人僅差1.5場勝差，而衛冕軍遊騎兵目前排在第三，距離太空人有9.5場勝差。