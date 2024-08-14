AI帶動台灣出口連9紅！謝金河預判：下一個大關卡會落在12月

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財政部公布7月出口399.4億美元，不僅超越去（2023）年7月的387.23億美元，也是台灣出口迎來第9個月成長。財信傳媒董事長謝金河指出，自己去年10月就曾預告，台灣從11月起將迎來連續9個月成長，最大挑戰是今年7月，若過了這一關，將迎來更長週期增長。並表示，今年AI題材帶動台灣資通訊產業出口，且完全以美國市場為主，是出口大成長關鍵，預言接下來12月是下一個大關卡。謝金河以「山不轉路轉！台灣出口市場的轉向」為題指出，去年總統大選間，許多媒體、專家皆說台灣出口表現14年來最差，也有說台灣出口在亞洲四小龍敬陪末座，甚至鴻海創辦人郭台銘還用「經濟衰退、出口下滑、民不聊生」來形容台灣的經濟處境。但自己早在去年10月就預告，自去年11月起，台灣將迎來連續9個月的成長，最大挑戰是今年7月，若過了這一關，將迎來更長週期成長。謝金河表示，結果果然如自己所預測，財政部公布7月出口399.4億元，超越去年7月的387.23億元，原本的預測在這個月達標，台灣出口迎來第9個月成長。謝金河指出，許多看壞台灣經濟的專家都說，中國是台灣最大出口市場，台灣對中國的出口依存度高達43.9%，因此，兩岸關係不好，台灣經濟一定不會好。另一個命題是，中國是世界大市場，若中國經濟下滑，全球都會被拖累。然而，這些疑慮正逐漸釐清，這些年中國市場下調，但美國、日本、印度等國經濟欣欣向榮，台灣出口美國佔比也從11.6%拉升24%，謝金河表示，台灣前7月出口到美國635.66億美元，增長62.2%，但出口到中港814.44億美元，卻衰退3.94%，如果把東恊市場的18.5%加上去是42.5%，正好取代過去中國港市場的佔比。同時，謝金河再次預告表示，今年AI題材帶動台灣資通訊產業出口，前7月754.76億美元、年增93.41%，但半導體零組件產業出口944.75億美元，仍衰退6.6%。資通訊產業出口以美國市場為主，這是出口大成長關鍵，預測接下來12月是下一個要面臨的大關卡。