巴黎奧運才剛閉幕！一名21歲女志工離奇死亡　男友竟躺在屍體旁

2024巴黎奧運才剛結束閉幕式，不過就傳出有驚人事件，一名21歲女孩，因為參加奧運志工，離開閉幕式後，回到家中。由於家人無法聯繫，被發現屍體躺在國首都第18區的公寓內，這一悲慘消息震驚了法國人民。根據法國媒體《巴黎人報》報導，這名21歲女孩在法國時間13日週一下午在巴黎參加閉幕式後失踪，警方在公寓中找到她的屍體，身旁還躺著同樣也是志工的男友，目前已將男友帶回調查。
法國巴黎奧運帶來什麼 志工事件頻傳
13日晚間7點25分左右，該女子男友報案稱該名志工失蹤。然而， 自閉幕式結束以來， 受害者的母親一直沒有收到女兒的消息，因此報警處理。根據 《巴黎人報》報導，有人最後一次見到這名年輕女子，是在周一凌晨1點45分左右。
警方追蹤她的手機定位，追查到這間公寓，進門發現女子已經死亡，交往2年的男友也倒在身旁，呈現半昏迷狀態。
死者母親表示，閉幕式當晚她接到親友通知，發現女兒男友「做了一些蠢事」，後來女兒就失蹤，懷疑她的死亡與男友有關，案件待進一步調查中。
據了解，這名女子出身波蘭，根據法醫初步調查結果，這名年輕女子的左顴骨有瘀傷，脖子上有血跡 顯示她死前可能有跟人打鬥的狀況。
而該名女子男友在旁，並且不會說法文，因此立即被捕。目前警方調查該名男子是否可能喝酒和吸毒，但最終狀況，還需要進一步釐清案情。
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13日晚間7點25分左右，該女子男友報案稱該名志工失蹤。然而， 自閉幕式結束以來， 受害者的母親一直沒有收到女兒的消息，因此報警處理。根據 《巴黎人報》報導，有人最後一次見到這名年輕女子，是在周一凌晨1點45分左右。
警方追蹤她的手機定位，追查到這間公寓，進門發現女子已經死亡，交往2年的男友也倒在身旁，呈現半昏迷狀態。
死者母親表示，閉幕式當晚她接到親友通知，發現女兒男友「做了一些蠢事」，後來女兒就失蹤，懷疑她的死亡與男友有關，案件待進一步調查中。
據了解，這名女子出身波蘭，根據法醫初步調查結果，這名年輕女子的左顴骨有瘀傷，脖子上有血跡 顯示她死前可能有跟人打鬥的狀況。
而該名女子男友在旁，並且不會說法文，因此立即被捕。目前警方調查該名男子是否可能喝酒和吸毒，但最終狀況，還需要進一步釐清案情。
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