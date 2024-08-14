巴黎奧運才剛閉幕！一名21歲女志工離奇死亡　男友竟躺在屍體旁

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2024巴黎奧運才剛結束閉幕式，不過就傳出有驚人事件，一名21歲女孩，因為參加奧運志工，離開閉幕式後，回到家中。由於家人無法聯繫，被發現屍體躺在國首都第18區的公寓內，這一悲慘消息震驚了法國人民。13日晚間7點25分左右，該女子男友報案稱該名志工失蹤。然而，警方追蹤她的手機定位，追查到這間公寓，進門發現女子已經死亡，交往2年的男友也倒在身旁，呈現半昏迷狀態。死者母親表示，閉幕式當晚她接到親友通知，發現女兒男友「做了一些蠢事」，後來女兒就失蹤，懷疑她的死亡與男友有關，案件待進一步調查中。據了解，這名女子出身波蘭，根據法醫初步調查結果，