義大利人崩潰！必勝客「草莓麻糬披薩」紅了　國外網友嗆來台灣吃

台灣必勝客總在披薩上揮灑源源不絕的創意，偏好以獵奇風格玩食物出了名，日前七夕情人節聯名全台最靈驗月老「台中樂成宮」，開發史上第一條可以吃的「紅餡芝心披薩」，打造愛心造型的「草莓麻糬」口味紅到國外！消息在美國論壇掀起熱論，引來不少義大利網友留言，有人崩潰吶喊「深感痛苦」，還有人嗆聲即將要來台灣，直呼「我吃了之後你需要第二次道歉」。
2024必勝客為了七夕情人節，找上被網友票選為全台最靈驗的台中月老廟「樂成宮」合作，打造史上第一個可以吃的「紅餡芝心披薩」，以愛心造型放滿必勝客經典濃郁牽絲芝心，再搭配草莓麻糬紅餡圍起外圈，寓意吃了就能牽起戀人緣分，彷彿粉紅泡泡一秒降臨。雖然看似浪漫，但搶眼外型卻掀起網友聯想到宮崎駿筆下的「王蟲」或「福壽螺卵」，差點又要翻車。
當時《NOWnews今日新聞》搶先開箱試吃，香濃芝心起司內餡搭配軟Q草莓麻糬，鹹甜滋味還蠻合拍；還有同事覺得草莓麻糬吃起來軟Q，建議「約大家聚餐一起當甜點吃」，反應算是很不錯。
近期發現「草莓麻糬」披薩紅到國外，在美國論壇掀起熱論，國外網友忍不住稱：「台灣必勝客自豪地成為全世界最受詛咒的披薩店」、「別叫它披薩，它不是披薩」，但也有不少人表示「樂意嘗試一下」。
在國內總被民眾開玩笑是挑戰義大利人極限的必勝客，這次也真的引來義大利網友留言：「身為一個義大利人我深感痛苦」，還有另名義大利人嗆聲「身為下週要去台灣的義大利人，我吃了之後你需要第二次道歉」；更釣出國人回覆「身為台灣人，我向所有義大利人道歉」。事實上，必勝客「紅餡芝心披薩」限時七夕只賣7天，早已在8月11日結束販售，可惜沒有機會嚐鮮了。
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當時《NOWnews今日新聞》搶先開箱試吃，香濃芝心起司內餡搭配軟Q草莓麻糬，鹹甜滋味還蠻合拍；還有同事覺得草莓麻糬吃起來軟Q，建議「約大家聚餐一起當甜點吃」，反應算是很不錯。
近期發現「草莓麻糬」披薩紅到國外，在美國論壇掀起熱論，國外網友忍不住稱：「台灣必勝客自豪地成為全世界最受詛咒的披薩店」、「別叫它披薩，它不是披薩」，但也有不少人表示「樂意嘗試一下」。
在國內總被民眾開玩笑是挑戰義大利人極限的必勝客，這次也真的引來義大利網友留言：「身為一個義大利人我深感痛苦」，還有另名義大利人嗆聲「身為下週要去台灣的義大利人，我吃了之後你需要第二次道歉」；更釣出國人回覆「身為台灣人，我向所有義大利人道歉」。事實上，必勝客「紅餡芝心披薩」限時七夕只賣7天，早已在8月11日結束販售，可惜沒有機會嚐鮮了。