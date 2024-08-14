快訊／北部、南部「12縣市」注意！大雷雨來了　雙北2區災防告警

外出買午餐注意，小心淋成落湯雞！由於對流雲系發展旺盛，中央氣象署今（14）日先在上午11時，針對「19縣市」發布大雨特報，下午13時許再示警，針對「屏東縣、台東縣、台南市」發布大雷雨即時訊息，持續時間至14時0分；「台北市、桃園市、新北市、苗栗縣」持續時間至14時15分；「南投縣、嘉義縣、彰化縣、雲林縣、嘉義市」持續至14時45分。
氣象署針對新北市北港溪（汐止柯子林）、台北市雙溪（雙溪淨水場至聖人瀑布）發布災防告警，持續時間至14時08分；此區域已有暴雨或有暴雨發生的機率，要留意溪水暴漲。提醒民眾遠離河川區域，勿從事溯溪、釣魚、戲水等活動，以策安全。
📍雷雨編號 0495：針對「苗栗縣」發布大雷雨即時訊息，持續時間至14時15分止。
📍雷雨編號 0494：針對「台北市、新北市、桃園市」發布大雷雨即時訊息，持續時間至14時15分止。
📍雷雨編號 0493：針對「嘉義市、嘉義縣、台南市」發布大雷雨即時訊息，持續時間至14時00分止。
📍雷雨編號 0492：針對「屏東縣、台東縣」發布大雷雨即時訊息，持續時間至14時00分止。
📍雷雨編號 0491：針對「台中市、彰化縣」發布大雷雨即時訊息，持續時間至13時15分止。
📍雷雨編號 0490：針對「基隆市、台北市、新北市」發布大雷雨即時訊息，持續時間至13時15分止。
⚠️大雨特報警戒範圍
基隆北海岸、台北市、新北市、桃園市、新竹市、新竹縣、苗栗縣、台中市、彰化縣、南投縣、雲林縣、嘉義市、嘉義縣、台南市、高雄市、屏東縣、恆春半島、宜蘭縣山區、花蓮縣山區、台東縣山區。
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📍雷雨編號 0495：針對「苗栗縣」發布大雷雨即時訊息，持續時間至14時15分止。
📍雷雨編號 0494：針對「台北市、新北市、桃園市」發布大雷雨即時訊息，持續時間至14時15分止。
📍雷雨編號 0493：針對「嘉義市、嘉義縣、台南市」發布大雷雨即時訊息，持續時間至14時00分止。
📍雷雨編號 0492：針對「屏東縣、台東縣」發布大雷雨即時訊息，持續時間至14時00分止。
📍雷雨編號 0491：針對「台中市、彰化縣」發布大雷雨即時訊息，持續時間至13時15分止。
📍雷雨編號 0490：針對「基隆市、台北市、新北市」發布大雷雨即時訊息，持續時間至13時15分止。
⚠️大雨特報警戒範圍
基隆北海岸、台北市、新北市、桃園市、新竹市、新竹縣、苗栗縣、台中市、彰化縣、南投縣、雲林縣、嘉義市、嘉義縣、台南市、高雄市、屏東縣、恆春半島、宜蘭縣山區、花蓮縣山區、台東縣山區。
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