全家不只霜淇淋9元！黑炫酷繽沙買一送一　蘇打冰棒、金萱茶15元

夏季高溫狂曬，超商冰品優惠又來了！全家不只霜淇淋9元開吃，本週康康五優惠也提早曝光，自8月16日起，「經典黑旋牛奶酷繽沙」買一送一，還有蘇打雪糕、金萱茶同樣半價，相當於15元開吃，且可以隨買跨店取，寄杯慢慢喝。7-11則有指定冰品第二件10元，還有中元節寄杯拿鐵、美式近6折優惠。
全家霜淇淋9元吃法學會了嗎？本週消暑冰品還有康康五超殺優惠，門市自8月16日起至18日，久違的「經典黑炫牛奶酷繽沙」買一送一！此外，還有百吉蘇打大雪糕、金萱二十七也優惠，平均15元入手。
🟡全家便利商店
📍門市｜8月16日至8月18日
◾經典黑炫牛奶酷繽沙買1送1，5折（原價65元、特價33元）
◾金萱二十七700ml買1送1，5折（原價30元、特價15元）
◾百吉蘇打大雪糕買1送1，5折（原價30元、特價15元）
◾葡萄王康普茶雙纖飲買1送1，5折（原價35元、特價18元）
🟡7-11冰棒10元多一件
📍門市｜即起至9月3日
◾HERSHEY'S太妃糖堅果巧雪糕10元多一件，5.6折（原價89元、特價50元）
◾HERSHEY'S巧酥白巧克力雪糕10元多一件，5.6折（原價89元、特價50元）
◾HERSHEY'S巧克力雪糕10元多一件，5.6折（原價89元、特價50元）
◾Lavelee雙層生巧克力濃心雪糕10元多一件，5.9折（原價59元、特價35元）
◾Lavelee巧克力蛋糕香草冰淇淋10元多一件，5.6折（原價89元、特價50元）
🟡7-11中元節美式、拿鐵近6折
7-11則是中元節咖啡即將開跑，自8月18日起，行動隨時取188元組合，可選濃粹美式6杯、大杯冰燕麥拿鐵4杯、香鑽水果茶4杯或是珍珠奶茶5杯。
📍APP｜8月18日至8月27日
◾濃萃美式6杯188元，6.4折（原價50元、特價32元）
◾大杯冰燕麥拿鐵4杯188元，6.3折（原價75元、特價47元）
◾香鑽水果茶4杯188元，6.7折（原價70元、特價47元）
◾珍珠奶茶5杯188元，6.3折（原價60元、特價38元）
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🟡全家便利商店
📍門市｜8月16日至8月18日
◾經典黑炫牛奶酷繽沙買1送1，5折（原價65元、特價33元）
◾金萱二十七700ml買1送1，5折（原價30元、特價15元）
◾百吉蘇打大雪糕買1送1，5折（原價30元、特價15元）
◾葡萄王康普茶雙纖飲買1送1，5折（原價35元、特價18元）
🟡7-11冰棒10元多一件
📍門市｜即起至9月3日
◾HERSHEY'S太妃糖堅果巧雪糕10元多一件，5.6折（原價89元、特價50元）
◾HERSHEY'S巧酥白巧克力雪糕10元多一件，5.6折（原價89元、特價50元）
◾HERSHEY'S巧克力雪糕10元多一件，5.6折（原價89元、特價50元）
◾Lavelee雙層生巧克力濃心雪糕10元多一件，5.9折（原價59元、特價35元）
◾Lavelee巧克力蛋糕香草冰淇淋10元多一件，5.6折（原價89元、特價50元）
🟡7-11中元節美式、拿鐵近6折
7-11則是中元節咖啡即將開跑，自8月18日起，行動隨時取188元組合，可選濃粹美式6杯、大杯冰燕麥拿鐵4杯、香鑽水果茶4杯或是珍珠奶茶5杯。
📍APP｜8月18日至8月27日
◾濃萃美式6杯188元，6.4折（原價50元、特價32元）
◾大杯冰燕麥拿鐵4杯188元，6.3折（原價75元、特價47元）
◾香鑽水果茶4杯188元，6.7折（原價70元、特價47元）
◾珍珠奶茶5杯188元，6.3折（原價60元、特價38元）