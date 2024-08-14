柯文哲喊告會計師　他翻「端木正超硬背景」驚呆：恐怕惹錯人了

直擊／檢調動起來！調查局手拿6箱資料、律師離開柯辦被媒體包圍

記者林怡昕／台北報導

▲調查局人員手拿六箱資料離開台玻大樓。（圖／記者李政龍攝，2024.08.14）
▲調查局人員手拿六箱資料離開台玻大樓。（圖／記者李政龍攝，2024.08.14）
台灣民眾黨主席柯文哲捲入總統大選政治獻金申報不實風暴，檢調今（14）日早上前往位於台北市台玻大樓的民眾黨總部、木可公司，現場氣氛嚴肅，調查局人員約莫12時20分手拿6箱資料離開，木可公司律師離開台玻大樓時，在走上計程車被大批媒體團團包圍。

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柯文哲身陷政治獻金做假帳風暴，檢方為保全證據，昨天緊急調集調查局北機站，今天上午前往端木正所屬事務所、木可等公司進行搜索。

據指出，調查局人員今天早上約莫9時抵達位於台北市台玻大樓的民眾黨總部、木可公司，直至12時20分左右才離開，而調查局人員離開時，拿走6箱資料，據民眾黨副秘書長許甫受訪時稱，這些資料是有關大選時期的憑證。

記者現場觀察，黨部氣氛低迷，現場有民眾黨發言人戴于文、許甫，以及黨工駐守，而調查局人員似乎為了躲避媒體，從地下室離開，木可公司律師則從台玻大樓前搭計程車離去，不過在路程仍被大批媒體團團包圍，車內人員還一度拿雨傘要擋臉。

▲民眾黨律師搭計程車離去被媒體包圍。（圖／記者李政龍攝，2024.08.14）
▲木可公司律師搭計程車離去被媒體包圍。（圖／記者李政龍攝，2024.08.14）
柯文哲、木可公司、柯辦、台玻大樓（圖／記者李政龍攝，2024.08.14）
▲調查局人員從地下室離開。（圖／記者李政龍攝，2024.08.14）
▲柯文哲、木可公司、柯辦、台玻大樓（圖／記者李政龍攝，2024.08.14）
▲檢調早上前往位於台北市台玻大樓的民眾黨總部、木可公司。（圖／記者李政龍攝，2024.08.14）
▲民眾黨律師搭計程車離去時被媒體包圍。（圖／記者林怡昕攝，2024.08.14）
▲木可公司律師搭計程車離去時被媒體包圍。（圖／記者林怡昕攝，2024.08.14）

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