快訊／豪雨狂轟北部！桃園龜山列一級淹水警戒　時雨量飆破50毫米

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▲今（14）日下午全台各地都出現短延時強降雨。（圖／水利署）

▲氣象署今（14）日針對19縣市發布豪、大雨特報。（圖／中央氣象署）

受到對流雲系發展旺盛影響，今（14）日下午全台各地都出現短延時強降雨，新北市、桃園市也下起豪大雨，下午2點受到雨勢影響，龜山區被水利署列為一級淹水警戒區，時雨量飆破50毫米，提醒民眾若需要外出要多加注意安全。一級警戒 : 桃園市龜山區（時雨量50毫米）二級警戒 : 新北市板橋區 、 新莊區（時雨量40毫米）🟦淹水警戒怎麼看🔴一級警戒：發布淹水警戒的鄉(鎮、市、區)如持續降雨，其轄內易淹水村里及道路可能已經開始積淹水。🟡二級警戒：發布淹水警戒的鄉(鎮、市、區)如持續降雨，其轄內易淹水村里及道路可能3小時內開始積淹水。屏東縣來義鄉80.0毫米台南市柳營區 79.0毫米台南市白河區75.5 毫米