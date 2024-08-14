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快訊／豪雨狂轟北部！桃園龜山列一級淹水警戒　時雨量飆破50毫米

記者潘毅／綜合報導

▲受到對流雲系發展旺盛影響，今（14）日下午全台各地都出現短延時強降雨。（圖／NOWnews攝影中心）
▲受到對流雲系發展旺盛影響，今（14）日下午全台各地都出現短延時強降雨。（圖／NOWnews攝影中心）
受到對流雲系發展旺盛影響，今（14）日下午全台各地都出現短延時強降雨，新北市、桃園市也下起豪大雨，下午2點受到雨勢影響，龜山區被水利署列為一級淹水警戒區，時雨量飆破50毫米，提醒民眾若需要外出要多加注意安全。

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🟡淹水警戒範圍（更新時間14:00）
一級警戒 : 桃園市龜山區（時雨量50毫米）

二級警戒 : 新北市板橋區 、 新莊區（時雨量40毫米）

▲今（14）日下午全台各地都出現短延時強降雨。（圖／水利署）
▲今（14）日下午全台各地都出現短延時強降雨。（圖／水利署）
🟦淹水警戒怎麼看
🔴一級警戒：發布淹水警戒的鄉(鎮、市、區)如持續降雨，其轄內易淹水村里及道路可能已經開始積淹水。
🟡二級警戒：發布淹水警戒的鄉(鎮、市、區)如持續降雨，其轄內易淹水村里及道路可能3小時內開始積淹水。

▲氣象署今（14）日針對19縣市發布豪、大雨特報。（圖／中央氣象署）
▲氣象署今（14）日針對19縣市發布豪、大雨特報。（圖／中央氣象署）
8月14日累積雨量排行前三名（截至13點20分）
屏東縣來義鄉80.0毫米
台南市柳營區 79.0毫米
台南市白河區75.5 毫米
 

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