岸田宣布不拚連任！自民黨9月黨魁選舉現變數　接任熱門選人選曝

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▲自民黨前幹事石破茂（左）被視為是下屆首相熱門人選。圖為總統賴清德13日接見由石破茂率領「思考日本安全保障議員之會」訪問團。（圖／總統府提供）

日本執政黨自民黨即將在9月舉行三年一度的總裁選舉（黨魁選舉），不過現任總裁、日相岸田文雄在14日表示，將不競選連任，意味著日本首相也即將換人當。目前自民黨內呼聲最高的是前自民黨幹事石破茂，但有分析指出，此次仍有許多強力競爭者參選，首相及黨魁人選撲朔迷離。岸田文雄在14日時宣布將不參加即將於9月舉行的自民黨總裁選舉，。岸田文雄同日召開記者會，稱「若要展現自民黨的轉變，最簡單明瞭的一步就是我要退出」，並提到了自民黨的政治獻金醜聞，指出「對於黨內議員引起的重大事件，身為組織負責人，我當然會負起責任 」。岸田文雄表明不競選連任，為日本政壇投下震撼彈。眼見總裁選舉即將來臨，儘管目前尚未有人宣布參選，但日媒已經點名下屆黨魁熱門人選，包括有強烈參選意願的前外相、數位大臣河野太郎及自民黨幹事長茂木敏充，另外，自民黨前幹事長石破茂、現任外相上川陽子、經濟安全保障大臣高市早苗、前首相小泉純一郎之子小泉進次郎等多位自民黨重量級政治人物。《美國之音》報導分析，其中引據日經新聞與東京電視台在7月26至28日進行的民調，其結果顯示，岸田內閣7月支持率為28%，不支持的比例高達64%。該民調還詢問了日本民眾對於眾多候選人的看法，其中石破茂以24%支持率位居第一；其次是小泉進次郎，支持率達15%，現任經濟安全保障相高市早苗的支持率為8%，居於第三。報導指出，單從自民黨支持者來看，石破茂的支持率為20％，小泉進次郎為18％，而岸田文雄的支持率則為12%。而在沒有特定支持政黨的民眾當中，石破茂的支持率為19％，小泉進次郎為14％。儘管石破茂的支持率看似都超前，但他並非是取代岸田文雄的熱門人選。日本上智大學政治學教授中野晃一向《美國之音》表示，若想參選自民黨總裁選舉，就需要有20名眾議員支持他成為候選人，但目前還沒有出現，「石破茂甚至可能無法參選」。日本大東文化大學社會學部教授野島剛則認為，目前很難有可以取代岸田文雄的明確人選，「因為沒有一個決定性、民意又支持的人選」。日本國際問題研究所（JIIA）客座研究員納吉（Stephen Nagy）向《美國之音》表示，「河野太郎和石破茂可能很難擔任領導職務，因為儘管他們受到公眾的歡迎，但他們在自民黨內部並不受歡迎。而小泉進次郎雖然來自政治世家，但還太年輕，在日本的領導環境中被認為不夠成熟。納吉也指出，上川陽子是一位有成就的外相，和受過良好教育的領導人，但並沒有在自民黨內控制不同派系的經驗，而林芳正在黨內聲譽褒貶不一，「儘管他曾擔任外相，但仍被認為對中國有些過於友好，這給他在自民黨內帶來了挑戰。」去年11月以來，自民黨爆出派閥議員涉及政治獻金違法，把超過配額的募款當作回扣，成為「小金庫」，問題嚴重，今年2月岸田支持率降至14％。擔任自民黨總裁的岸田文雄為了挽回公民對政治的信賴，努力促使「政治資金規正法」修法。