斷言柯文哲今天被羈押！吳子嘉曝檢調用假帳「一魚兩吃」關鍵內幕

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民眾黨主席柯文哲政治獻金假帳案，近日在政壇掀起風波，北檢今（14）日上午兵分多路，搜索會計師端木正的會計師事務所、柯文哲辦公室，以及木可公關等，進行搜查並調取相關單據。美麗島電子報董事長吳子嘉在董事長開講節目中預測，柯文哲今天就會被羈押，檢調是用作假帳的案子「一魚兩吃」，等把柯文哲弄進去就不只是調查木可公司相關，而是三大案；吳子嘉更稱，前北市副市長彭振聲應該已經提供讓柯文哲「一槍斃命」的東西，否則不會這麼輕鬆離開。柯文哲陷京華城等三大案爭議，近日又爆出政治獻金假帳，北檢日前針對京華城案已經約談時任北市副市長彭振聲，最後將他限制出境。吳子嘉認為，北檢今天的動作是用假帳案子「一魚兩吃」，接下來就會調查三大案，他認為，彭振聲不是簡單的人物，在參與許多柯文哲的秘密會議中，應該有偷錄音，因此彭應有提供北檢可以讓柯文哲一槍斃命的東西，「是我們想像不到的」。吳子嘉還說，距離彭振聲離開北檢已經3天了，可從柯文哲的反應看出他有多麽不穩定，但他不是為了小草，而是因為彭振聲不確定因素；他也懷疑柯文哲把很多錢藏起來了，因為他知道柯有在收現金，只要找到了這些錢，那會是非常重的罪，且柯文哲不只一案，是好幾案併案，柯文哲以後就是無期徒刑。