郭智輝提漲電價被閣揆打臉　藍委：賴清德、卓榮泰應考慮是否適任

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經濟部長郭智輝上任後爭議頻傳，日前更在談到10月電價是否調漲時，稱國會能支持政府撥補台電，「調漲機率就不高」，立刻被行政院長卓榮泰打臉。對此，國民黨立委李彥秀今（14）日直言，郭智輝是否適任經濟部長，總統賴清德與卓榮泰需要慎重考慮。李彥秀指出，郭智輝上任至今不到3個月，但始終爭議不斷，連民進黨自家委員都看不下去，認為是「誤入叢林的小白兔」。農曆7月半都還沒到，郭智輝就與台電董事長曾文生頻頻以「調整工業與民生電價」恐嚇企業、威脅人民、情勒立院，唯恐天下不亂。李彥秀直指，郭不但放話「希望工業電價還有調漲的空間」，還威脅立院「如果通過千億撥補，九月就可以不調漲電價」，完全不顧卓榮泰6月在立院承諾「今年電價以穩定為主」。李彥秀續指，結果昨天郭智輝又被卓榮泰打臉，行政院定調「補貼台電與電價無關」、「相信電價審議委員會也會以民生安定為考量」。李彥秀認為，電價爭議只是一端，郭智輝上任3個月看不到對於國家經濟整體的願景，頻頻失言，甚至不務正業當起股市名嘴，「要人民對股災有心理準備」，顯然，郭智輝是否適任經濟部長，賴清德與卓榮泰需要慎重考慮。