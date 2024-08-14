屠潔鏟肉7KG胸前中空透視超辣！不吃澱粉「魔鬼減肥方法」曝光

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▲屠潔花6周鏟肉7公斤，一天只吃2餐，完全不吃澱粉。（圖／三立提供）

▲梁正群（左）擔任廣播金鐘典禮主持人，在第一時間就告訴父親梁修身，父親也沒多說，就是在親友群組不斷轉發他要主持的訊息。（圖／三立提供）

第59屆廣播金鐘獎將於10月12日舉辦頒獎典禮，由文化部主辦、三立負責典禮製播，典禮由梁正群搭檔屠潔主持，一個是I人（內向）、一個是E人（外向），沉穩與活潑互補。屠潔為此典禮還鏟肉7公斤，今（14）日出席媒體聯訪，白色禮服中空一路開到腰，透視蕾絲設計，展現超辣身材。屠潔去年獲得第58屆廣播金鐘獎企劃編撰獎，當時心想只是入圍，因此沒有減肥，但意外上台領獎，她這次接下主持棒要來雪恥，花了6周飲食控制加上運動，順利鏟肉7公斤，現在體重46公斤，她也分享減重祕訣，「澱粉完全不吃，一天吃2餐，內容就2顆茶葉蛋配1碗沙拉，很想吃甜食的時候，就會吃幾個水果，中間不進食，不喝含糖的飲料。」她無奈老公在一旁狂吃炸雞，根本不顧她。屠潔隨身還攜帶啞鈴，想做運動時就做，而大家也好奇典禮的穿著，屠潔笑說今天展示了前面，典禮當天就背面和側面，很自信地說：「我希望做到360度全方位。」梁正群看到屠潔努力秀出身材，梁正群笑說自己不能再這樣羞恥下去，還好平時有健身，要和教練討論如何讓身體線條練得好一點。而這次接下重任主持廣播金鐘典禮，梁正群在第一時間就告訴父親梁修身，父親也沒多說，就是在親友群組不斷轉發他要主持的訊息，屠潔笑說：「你爸很樂於分享，但我爸比較高調，一直跟大家說我是『屠家之光』！」梁正群是中廣音樂網節目《i-輕鬆》、中廣流行網節目《風格玩家》主持人，屠潔目前為教育廣播電台《叩叩地球村》主持人外，同時還主持央廣《深旅Follow me》、《開箱職人Bar》及《開箱聲音場館EncoreEcho》，除了是資深廣播DJ，活動展場主持經驗豐富，也是喜劇演員、Podcast播客等，並曾獲得「第58屆廣播金鐘獎企劃編撰獎」。本屆廣播金鐘獎將首次在台北流行音樂中心舉辦，典禮共頒31個獎項，含今年新增加的Podcast四個獎項，包括「Podcast風格節目獎」、「Podcast藝術文化節目獎」、「Podcast兒童節目獎」及「Podcast少年節目獎」。第59屆廣播金鐘獎頒獎典禮將在10月12日晚上7點在台北流行音樂中心舉行，觀眾可透過三立都會台、三立MOD綜合台收看直播，海外觀眾則可透過三立國際台同步收看外，亦可透過金鐘官方Youtube、金鐘59官網、文化部FB、Vidol Youtube、三立電視Youtube、三立新聞網Youtube、三立新聞網直播室、LINE TV、LINE TODAY收看，還可透過好事聯播網全程收聽頒獎典禮。