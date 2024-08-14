味全龍8月21日回歸斗六主場二連戰！五縣市球迷享購票買1送1優惠

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下半季味全龍於斗六主場賽事將於下周三、四展開二連戰，斗六球場同時也是龍隊二軍大本營訓練基地，闊別4個月再度回到斗六主場，為感謝雲林在地及鄰近縣市廣大龍迷的支持，，自味全龍官網購買一、三壘自由席區，招待球迷內野自由席全票買一送一限定優惠，比賽當日出示身分證件均可額外攜伴1名免費進場，相關細節請參考味全龍官方粉絲團公告。另外，味全龍校園巡迴列車長期關懷基層三級棒球，希望透過教學、互動與遊戲傳遞棒球知識或進一步啟發孩子們對於棒球的興趣，這次也同步巡迴到雲林校園。，款式及數量以現場為主，數量有限，售完為止。