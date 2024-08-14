林郁婷急問「如何保護金牌」！目睹國外選手獎牌慘況：可以包膜嗎

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▲「台灣拳后」林郁婷在巴黎奧運奪下台灣首面拳擊金牌。（圖／中華奧會提供）

▲丹麥羽球天王也在8月11日，拿出自己在3年前的東京奧運金牌與剛到手的巴黎奧運金牌對比。（圖／翻攝X@ViktorAxelsen）

▲本屆巴黎奧運的獎牌，是找來LVMH集團珠寶品牌Chaumet的工匠們進行設計，但製造品質一直受到各國選手質疑。（圖／翻攝奧運官網）

「台灣拳后」林郁婷在巴黎奧運奪下台灣首面拳擊金牌，並在昨（13）日返台接受全台灣人民的掌聲。不過今（14）日林郁婷就在社群上著急提問「如何保護金牌」，因為目睹外國選手的獎牌出現掉色災情，希望能找到幫忙做獎牌包膜的地方。本屆巴黎奧運台灣奪牌成績亮眼，2金5銅成為歷史第二佳的成績。其中代表台灣拿下第一面拳擊項目金牌的林郁婷，稍早也在Instagram上開心曬出金牌，直呼「真美」，隨後又再度發文提問：「美到忘記正事......有人知道哪裡有在做獎牌包膜的嗎？看到國外選手的慘況，想要好好保護它。」事實上，本屆巴黎奧運發出的獎牌，一直被選手們抱怨出現掉色的情況，率先在7月29日拿下銅牌的美國滑板選手休斯頓（Nyjah Huston），就在X上分享，自己拿到銅牌不到10天，獎牌表面就嚴重地掉色，忍不住抱怨「奧運獎牌耶，應該品質要更好一點吧。」此外，丹麥羽球天王也在8月11日拿出自己在3年前的東京奧運金牌與剛到手的巴黎奧運金牌對比，結果發現巴黎奧運的金牌才拿到6天，色澤亮度就已經不如東京奧運的金牌。據奧運官網指出，本屆巴黎奧運的獎牌，是找來LVMH集團珠寶品牌Chaumet的工匠們進行設計，獎牌背面夾著一塊來自埃菲爾鐵塔的原始鐵塊，獎牌組成則維持傳統，金牌：金1.35%、銀92.5%、銅6.15%、銀牌：銀100%、銅牌：銅97%、鋅2.5%、錫0.5%。