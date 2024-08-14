為請喪假3度偽造死亡證明！新加坡男被抓包　下場慘了恐坐10年牢

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就算想要請假，有些事情還是不能做！新加坡一位30歲的男子，由於3度偽造死亡證明以請喪假，遭到警方依偽造死亡證明詐欺罪起訴，按照新加坡法律，最高可判處10年有期徒刑，這下真的得不償失。根據新加坡媒體《亞洲新聞台》報導，30歲的沙德利（Nawwar Aisar Sardali），被警方指控3度偽造死亡證明，其中一次偽造時包括紙本與數位紀錄，因此挨告4項偽造死亡證明詐欺罪，根據新加坡的《出生與死亡登記法》規定，最重可處10年有期徒刑以及併科1萬新元、約新台幣24萬5千元罰金。沙德利於2022年至2023年間，3度偽造不同人的死亡證明，目的都是為了請喪假。遭到警方起訴後，沙德利已經認罪，但還不確定是否會找律師來打官司。值得注意的是，這已經是新加坡8月份以來第二起因為偽造死亡證明被起訴的案例，8月8日時也有一位37歲婦女，因為偽造死亡證明來請喪假而遭到警方起訴。