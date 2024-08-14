岸田文雄宣布不連任！日本新首相熱門人選石破茂在台灣表態參選

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日本首相岸田文雄在今(14日)表示，將不競選連任，意味著執政黨自民黨9月舉行三年一度的總裁選舉（黨魁選舉），將產生出新的日本首相，自民黨內呼聲極高的總裁人選前自民黨幹事長石破茂，近日正好來台進行訪問，今日也在台灣公開表態參選。根據共同社報導，岸田文雄今日上午在官邸召開記者會，正式宣佈不參加9月的自民黨總裁選舉。岸田表示，「最簡單體現自民黨改變的第一步，就是我本人的退出，我不會參加黨總裁選舉。」由於自民黨近年來深受政治獻金醜聞影響，岸田表態，「對於黨內議員引起的重大事件，身為政黨負責人，我當然會負起責任 」。另據NHK報導，自民黨幹事長茂木敏充對於岸田不競選連任表達失望，並誇讚了岸田的成績，「在日本面臨國內外嚴峻挑戰的情況下，岸田政府在國內外政策方面都取得了良好的成績。」值得注意的是，被認為是新任首相熱門人選的自民黨前幹事長石破茂，近期正好人在台灣進行訪問活動，13日才與總統賴清德會晤。對於自民黨總裁選舉，石破茂在訪問台灣時向日媒表示，「如果我獲得20個人推薦，支持我參選，我期盼能承擔更多的重要責任」，公開表示自己打算參選。