外資力挺台股近249億、投信跟買44億　台股上漲230點、一度站月線

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台北股市今（14）日再度走高，終場上漲230.68點或1.06%，收在22027.25點，月線得而復失，成交量放大到4094.91億元；三大法人合計買超259.78億元。觀察三大法人今日籌碼動向，外資「由賣轉買」買超248.99億元；投信「連31買」，今日買超44.21億元；自營商（自行買賣）「連5賣」賣超33.42億元，合計三大法人買超259.78億元。美國股市昨日回神上攻，其中費半指數上漲逾4%，以及台積電ADR上漲逾2%，再再激勵台北股市今日開盤強勁，上漲155.44點、以21952.03點開出，隨後在權值股的帶頭下，最高來到22155.29點、上漲358.72點，終場則是上漲230.68點或1.06%，收在22027.25點，月線得而復失，成交量放大到4094.91億元。中小型股也與大盤同行，櫃買指數終場上漲3.24點或1.26%，收在260.23點，日K連4紅，月線同樣得而復失，成交量為1156.31點。權值股集體走高，台積電以951元開出、上漲10元，最高來到955元，終場上漲7元或0.74%，收在948元，日K連3黑，貢獻大盤指數就有56點；今日召開法說會的鴻海，以186元開出、上漲5元，站上8月5日留下的空方缺口，隨後多頭氣勢不減，終場上漲4.5元或2.49%，收在185.5元，貢獻大盤指數就有20點；聯發科上漲25元或2.16%，來到1185元。今日個股成交量排行榜前五名；新光金、群創、鴻海、聯電、昆盈；個股成交值排行榜前五名；台積電、鴻海、藥華藥、廣達、長榮。