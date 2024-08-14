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台灣大哥大網路設置計畫仍不符規定　NCC再罰300萬元、若未改再罰

記者魏妤庭／台北報導

▲台哥大去（2024）年底與台灣之星合併，但未在今（2024）年6/30前繳回超標頻寬，7月中已遭罰300萬元，NCC今（14）日對此再罰300萬元。（圖／資料照片）
▲台哥大去（2024）年底與台灣之星合併，但未在今（2024）年6/30前繳回超標頻寬，7月中已遭罰300萬元，NCC今（14）日對此再罰300萬元。（圖／資料照片）
台灣大哥大去（2023）年底與台灣之星合併，但未在今年6/30前繳回超標頻寬而在上月挨罰，並令其限期改正。但NCC今（14）日召開例行記者會，針對台哥大網路仍不符其網路設置計畫討論案，決議開罰新台幣300萬元罰鍰，並規定在裁處疏的次日3日內改正其網路設定，以符合網路設置計畫，若未改正，將按次連續處罰。

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NCC要求台哥大改正網路設定並符合網路設置計畫，7月中量測發現只有部分離島有停用頻寬，台灣本島仍持續使用中，違反網路設置計畫。此前已因為違反規定遭罰怠金30萬元，在經量測後仍違反先前報的網路設置計畫，而遭罰300萬元。然而，將近1個月過去，台哥大網路設置計畫仍不符規定。

NCC表示，台哥大的網路設置計畫明定自今年6/30起，900MHz頻段將僅使用5MHz×2，並已多次要求該公司應符合其網路設置計畫辦理，但仍未改正其網路設定，分別在7/22、8/2依照電信管理法第75條第3項第3款規定，裁處台哥大300萬元罰鍰，同時通知應於裁處書送達次日起3日內改正。

NCC說明，自上次裁處後，以電波監測站監測及實地量測等方式，查測台哥大基地台使用頻段，確認該公司仍有部分基地台使用頻率，未符其網路設置計畫。因此，委員會審酌台哥大辦理基地台縮頻作業進度已大幅提升，僅剩400多處且集中在都會區，顯有改正意願，經決議第3次裁處金額從350萬元改為300萬元，限期自裁處書送達的次日起3日內改正。屆期未改正者，得按次處罰或廢止審核合格證明。

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