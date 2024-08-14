江蕙有望復出！動力火車驚呆「做1決定」　期望後年唱上大巨蛋

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▲動力火車今日出席代言活動，開玩笑把經典歌曲〈忠孝東路走九遍〉改成〈忠孝東路攔九遍〉。（圖／記者朱祖儀攝）

「搖滾天團」動力火車今（14）日出席優步小黃代言活動，創意改編自己的經典歌曲〈忠孝東路走九遍〉，變成〈忠孝東路攔九遍〉，並分享平時搭車的趣事。由於近來傳出許多天王天后搶著站上大巨蛋，他們今天也被問到是否有意要在大巨蛋開唱，他們表示「這是每個歌手的目標，希望我們也有機會」，但明年演唱會已經安排好了，認為後年是很好的機會。接著提到二姐江蕙有望復出，動力火車則開玩笑說，「那我們可以封麥了！」秋興分享平時搭乘計程車的狀況，表示有時候心情不適合聊天，遇到很多話的司機，都會直接向對方表明或冷淡回應，希望司機可以感覺到他的狀況，不過如果被司機認出來，就只能認命聊天，「畢竟是公眾人物，不能太大牌」，且因為現在實在太紅，有時候戴口罩和帽子出門，但他一說話還是會被認出來。他還透露，有些歌迷在路上認出他們，還會打電話給親友，叫他們跟親友聊天，「我們還是會接過手機，但感覺沒有這麼舒適」，希望之後歌迷可以注意一下。忙碌的動力火車近來代言接不完，秋興表示「很開心，志琳跟我一樣很珍惜這幾年的成績」，且賺比較多錢也可以幫助自己的家人。被問到是否會幫家人買房？秋興表示，主要是屏東那邊的房子長輩都是分給長子長女，其他人就只能分配到一小塊，他們每次回家過年，就只能在3樓小小的房間睡覺，覺得如果能有一個自己的家是最好的，不過因為他們平常都生活在台北，想在屏東買房也沒這麼容易。另外，動力火車在這2年翻紅，秋興也說感覺和過去差異很大，之前最低潮表演，台下的掌聲都是稀稀落落的，但現在有很多歌迷，代言也接了很多，有時候去吃飯還會被招待，結果被志琳吐槽說，「是不是賣不出去的？」讓現場笑成一片。而翻紅之後是否想要唱上大巨蛋？秋興表示，這是每個歌手的目標，也是對歌手一種肯定的做法，因為一定要名氣夠，才能讓觀眾坐滿大巨蛋。不過何時有機會站上大巨蛋？秋興先是開玩笑說，「在有生之年，82歲的時候」，但接著正經回應，「還是希望越快越好，希望在明後年，因為明年演唱會安排好了，可能後年是很好的時間」，也笑說「之後我們可能就不夠紅了，連小巨蛋都唱不了。」而江蕙傳出有望復出，他們回應，「我們可以封麥了，大家有耳福了」，也說如果可以也願意和江蕙合作，不過台語可能要多練習，不然他們只能用國語合唱了。