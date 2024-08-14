獨／長榮機票明漲價！東南亞最多貴2600　官方：評估市場需求調整

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▲《NOWnews今日新聞》掌握長榮航空明起調整機票價格，東南亞線調漲新台幣100元～2600元最多。（圖／讀者提供）

疫後旅遊復甦，機票價格居高不下，出國遊玩預算最多都花在機票費用，讓不少旅客大喊吃不消。便宜機票真的回不去了嗎？《NOWnews今日新聞》掌握機票又要變貴了嗎？今年6月才有多家航空公司宣布調漲國際航班訂位服務費，包括中華航空、長榮航空、立榮航空每航段將收取25美元，相當於消費者要多付大約新台幣800多元；台灣虎航也自6月起調整訂位服務費，針對旺季航班調高至每人每航段新台幣400元，非旺季航班則維持每人每航段新台幣300元。而《NOWnews今日新聞》還掌握長榮航空將自明天8月15日起，調整經濟艙部分艙等機票價格，記者詢問多家旅行社，有業者表示並未收到相關通知；但有不具名的低調業者透露確有此事，不過調整目標應該是散票，分析對團體行程無太大差異，主要是自由行旅客會受到影響。《NOWnews今日新聞》也向長榮航空求證，未來民眾出國旅遊，可要更精打細算才有辦法節省荷包了。