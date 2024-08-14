《波拉西亞戰記》推全新系統「直升30等」！一鍵直衝還領全套裝備

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▲《波拉西亞戰記》全新系統優化「直升30等」，一鍵即可跳過主線任務直衝Lv.30。（圖／遊戲橘子提供）

▲《波拉西亞戰記》完成角色跳級可獲得全套主線劇情發放的裝備道具。（圖／遊戲橘子提供）

▲《波拉西亞戰記》黛庫爾開放紀念免費簽到活動，期間登入七日並完成簽到即可獲得獎勵。（圖／遊戲橘子提供）

▲《波拉西亞戰記》黛庫爾開放紀念1金幣商店，達成指定等級條件，即可於商店以1金幣購買對應道具。（圖／遊戲橘子提供）

▲《波拉西亞戰記》8月18日20：00首度開放「城堡奪回」，各服僅此一次「朗多城堡」開放宣戰奪回。（圖／遊戲橘子提供）

▲《波拉西亞戰記》城堡佔領獎勵再升級，除有機會取得英雄級深淵石外，還能獲得要塞兩倍的鑽石、紅寶石稅金。（圖／遊戲橘子提供）

遊戲橘子旗下全新跨平台MMORPG巨作《波拉西亞戰記》今（14）日推出可直登Lv.30的全新系統優化，並加開全新伺服器「黛庫爾」，新服限定經驗值加成活動，最高可享100%加成！歡慶新服開放，全服兩大活動同步開跑，完成指定任務可獲得「造型/坐騎召喚高級禮物(11次)」、「高級召喚禮物44抽」、「完整波拉西亞遺物」，及「稀有解除侵蝕卷軸選擇箱」等豐盛獎勵。玩家的心聲，官方都聽到了！《波拉西亞戰記》全新系統優化「直升30等」今日正式登場，針對全服Lv.30以下且符合條件之玩家，只要一鍵就能絲滑跳過主線任務直衝Lv.30；完成跳級還能直接獲得全套主線劇情發放的裝備道具！和前期步調緩慢的新手任務Say goodbye，越級打怪直奔戰場激戰吧！詳細系統資訊及條件請以官網資訊為主。第11座新世界「黛庫爾」亦將於8月14日18:00強勢上線，新服專屬的經驗值加成活動同步啟動，最高享有100%加成，練等升級超輕鬆！各等級區間對應不同加成率：📍Lv.30~Lv.35享有100%加成📍Lv.36~Lv.40享有80%加成📍Lv.41~Lv.45享有60%加成📍Lv.46~Lv.50享有40%加成再搭配上「直升30等」全新系統優化直登Lv.30，不管是新手玩家或是想練新角的資深玩家都能滿足！詳細內容請以官網資訊為主。此外，熱烈迎接全新伺服器上線，兩大歡慶活動即日起全服同步開跑，完整指定條件即可收割豐盛獎勵，詳細活動內容請以官網資訊為主。即日起至8月28日，期間登入七日並完成簽到即可獲得包含「造型/坐騎召喚高級禮物(11次)」在內的七項道具，不可重複領取。即日起至9月4日，達成指定等級條件，即可於商店以1金幣購買「高級召喚禮物44抽」、「完整波拉西亞遺物」，及「稀有解除侵蝕卷軸選擇箱」等豪華獎勵。此外，《波拉西亞戰記》亦將於8月18日20:00首度開放「城堡奪回」，每服唯一的「朗多城堡」將再次引爆旅團戰火，將整體據點奪回戰規模及難度拉升到新層次。此次城堡奪回將於8月25日23:00結算最終戰果，首次佔領除了有機會取得製作英雄級裝備必要素材的英雄級深淵石外，還能獲得要塞兩倍的鑽石、紅寶石稅金。持有城堡的旅團可於每周日23:00獲得來自交易所累積的鑽石及紅寶石稅收。即日起至8月18日19:59，各大旅團可把握時間儲備據點戰資源，朗多城堡各服僅此一座，千萬不可錯過！