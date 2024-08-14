美警勇闖淫窟！被性感亞裔女跨坐後瞬間起立　破獲美中韓賣淫集團

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美國紐澤西州警方近日破獲一處色情水療店，一名便衣刑警化身恩客，勇敢潛入店家臥底消費並趁機蒐證，過程中，刑警支付小費後，讓潛藏在水療店的亞裔賣淫女子現身，而當只穿著內衣的亞裔女子跨坐在腿上後，刑警瞬間起立，帶著證據高歌離席，最終幫助檢方破獲了涉及美國、中國和韓國的跨國賣淫集團。綜合外媒報導，紐澤西州聯邦檢察官辦公室（United States Attorney's Office District of New Jersey）發布的消息中引述法律文件內容指出，檢方破獲一個跨國賣淫集團，主要成員橫跨美國籍、中國籍與南韓籍。該集團旗下共有9間SPA水療中心，吸收缺錢和沒有美國護照的亞裔女子，打著「水療」的名號從事賣淫活動。賣淫集團的首腦共有4人，分別是已經入籍美國的34歲金梅香（Meixiang Jin，音譯）、中國籍的37歲蒲哲俊（Zhejun Piao，音譯）與36歲紀尚賢（Shangxian Cui，音譯），以及南韓籍的37歲崔美妍（MiYeon Choi，音譯）。調查文件指出，賣淫集團從2017年開始經營非法水療中心，透過網路投放廣告宣傳，強調亞洲異國風，放上許多穿著性感的亞裔女子照片，主打口交等性服務。儘管當局已掌握消息，但遲遲無法掌握關鍵證據，一名便衣刑警挺身而出，喬裝成顧客前往賣淫集團旗下一間水療中心蒐證，過程一度卡關，最後支付了160美元（約台幣5162元）水療費，以及40美元（約台幣1290元）的小費，成功讓只穿著內衣的亞裔女子出現。亞裔女子出現後，便跨坐在刑警大腿上，做出各種撩人誘惑的動作，刑警此時立刻起立，在拍下關鍵畫面後離開現場，成為破案關鍵，讓檢方在本月8日一舉破獲這個賣淫集團，逮捕4名首腦。不過，紐澤西紐華克法院於9日開庭審理本案，4名首腦聘請律師團辯護，已經交保獲釋。