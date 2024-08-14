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美警勇闖淫窟！被性感亞裔女跨坐後瞬間起立　破獲美中韓賣淫集團

國際中心顏得智／綜合報導

▲美國紐澤西州警方日前冒險臥底蒐證成功破獲一家主打亞裔的非法色情水療中心，逮獲美中韓跨國賣淫集團。（圖／翻攝自Ｘ）
▲美國紐澤西州警方日前冒險臥底蒐證成功破獲一家主打亞裔的非法色情水療中心，逮獲美中韓跨國賣淫集團。（圖／翻攝自Ｘ）
美國紐澤西州警方近日破獲一處色情水療店，一名便衣刑警化身恩客，勇敢潛入店家臥底消費並趁機蒐證，過程中，刑警支付小費後，讓潛藏在水療店的亞裔賣淫女子現身，而當只穿著內衣的亞裔女子跨坐在腿上後，刑警瞬間起立，帶著證據高歌離席，最終幫助檢方破獲了涉及美國、中國和韓國的跨國賣淫集團。

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綜合外媒報導，紐澤西州聯邦檢察官辦公室（United States Attorney's Office District of New Jersey）發布的消息中引述法律文件內容指出，檢方破獲一個跨國賣淫集團，主要成員橫跨美國籍、中國籍與南韓籍。

該集團旗下共有9間SPA水療中心，吸收缺錢和沒有美國護照的亞裔女子，打著「水療」的名號從事賣淫活動。

賣淫集團的首腦共有4人，分別是已經入籍美國的34歲金梅香（Meixiang Jin，音譯）、中國籍的37歲蒲哲俊（Zhejun Piao，音譯）與36歲紀尚賢（Shangxian Cui，音譯），以及南韓籍的37歲崔美妍（MiYeon Choi，音譯）。

調查文件指出，賣淫集團從2017年開始經營非法水療中心，透過網路投放廣告宣傳，強調亞洲異國風，放上許多穿著性感的亞裔女子照片，主打口交等性服務。

儘管當局已掌握消息，但遲遲無法掌握關鍵證據，一名便衣刑警挺身而出，喬裝成顧客前往賣淫集團旗下一間水療中心蒐證，過程一度卡關，最後支付了160美元（約台幣5162元）水療費，以及40美元（約台幣1290元）的小費，成功讓只穿著內衣的亞裔女子出現。

亞裔女子出現後，便跨坐在刑警大腿上，做出各種撩人誘惑的動作，刑警此時立刻起立，在拍下關鍵畫面後離開現場，成為破案關鍵，讓檢方在本月8日一舉破獲這個賣淫集團，逮捕4名首腦。

不過，紐澤西紐華克法院於9日開庭審理本案，4名首腦聘請律師團辯護，已經交保獲釋。
 

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